VA Sansepolcro rimonta Pietralunghese: doppietta di Valori per il 2-2

VA Sansepolcro 2 Pietralunghese 2

V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci; Innocentini, Adreani, Petricci, Del Siena (9’ st Brizzi); Bruschi, Gorini, Corsini (9’ st Merciari); Pasquali, Bartoccini, Valori (38’ st Mariotti. A disp: Vassallo, Lorenzoni, Testerini, Carbonaro, Quadroni, Barculli. All. Armillei

PIETRALUNGHESE (3-4-3): Abibi; Met Hasani, Capezzuto, Magalotti; Convito (37’ st Eramo), Marietti (21’ st Francioni), Locchi (29’ st Duranti), Pauselli; Ventanni (21’ st Simoncini), Rossi (21’ st Aquilini), Mangiaratti. A disp: Nappo, Lilli, Brunella, Balini. All. Provincia

Arbitro: Elia di Ostia Lido (Krriku di Foligno e Bicaroni di Foligno).

Marcatori: 38’ pt e 3’ st Mangiaratti, 11’ st e 19’ st Valori.

Note: Espulso Brizzi (S) al 49’ st. Ammoniti: Gorini, Mariotti (S), Abibi, Locchi, Aquilini (P).

La formazione di Armillei va sotto 2-0 contro una Pietralunghese mai doma ma alla fine, grazie alla doppietta di Valori, centra un 2-2 che consente ai bianconeri di restare a più 3 sulle immediate inseguitrici Narnese e Angelana. Domenica prossima, ad Umbertide, basterà un pari per centrare la promozione. Ma i biturgensi potrebbero salire in D anche arrivando secondi, visto che Rovato e Giulianova hanno praticamente in tasca i rispettivi campionati di Eccellenza. Sul campo la Pietralunghese ha dato e non poco filo da torcere ai padroni di casa con un Mangiaratti semplicemente scatenato. La doppietta, firmata al 38’ e al 48’, dall’ex Branca, porta la Pietralunghese sul 2-0. Buitoni gelato ma ci pensa Valori a ribaltare la gara. Al 56’ conquista e trasforma il penalty che consente di accorciare le distanze all’Armillei band. Poi è sempre Valori, al 64’, a trasformare la rete del 2-2. Nel finale Sansepolcro in dieci per il rosso a Brizzi in pieno recupero. Adesso la testa è già a domenica prossima.