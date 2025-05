Valutazioni dei calciatori: un'analisi della stagione tra alti e bassi

Gemello 6 Un avvio incerto, da mettere in conto dopo stagioni da dodicesimo senza vedere il campo. Poi una crescita, gara dopo gara, che conferma le qualità del portiere ex Torino. Meglio tra i pali, qualche incertezza in uscita. Ma le basi ci sono.

Mezzoni 5,5 Dopo il primo anno con un rendimento importante era lecito aspettarsi più di una conferma. Invece il secondo anno di Mezzoni al Grifo è stato sotto le attese. A penalizzarlo di più la difesa a quattro.

Leo 6 Difensore poco appariscente. Con i suoi pregi e difetti, ma la duttilità e la serietà gli valgono la sufficienza.

Angella 6 Ha giocato anche quest’anno solo poche partite. Un limite per lui e per la squadra. Quando in campo ha sempre dato sicurezza, anche ai suoi compagni di reparto.

Dell’Orco 6 Un altro campionato a singhiozzo. Un giocatore di categoria superiore che però non garantisce la sua presenza con costanza. Un peccato.

Riccardi 6+ Inserito a gennaio ha saputo gestire tutte le situazioni, con tutti i moduli di gioco. Pedina affidabile, da confermare.

Amoran 6 La prima volta tra i grandi, con un avvio incerto e una chiusura con più luci che ombre. Buona crescita, fisico e personalità.

Plaia 5,5 Ha avuto la sfortuna di giocare nei momenti peggiori, con un reparto spesso rattoppato. Giudizi rimandati.

Giraudo 6+ Per atteggiamento, costanza di rendimento e impegno è tra i migliori della stagione. Anche lui è incappato in qualche défaillance, ma anche considerato il ruolo (terzini sinistri quasi introvabili) merita una conferma.

Giunti 6,5 Finale in calando. Ma è stata tra le note più liete della stagione. Sorprendente come si sia calato immediatamente tra i grandi con un ruolo da protagonista. Quantità e qualità.

Torrasi 5,5 Un’altra stagione in attesa di capire il suo valore. Le qualità ci sono, perché a tratti le lascia intravedere, ma manca sempre qualcosa.

Bartolomei 5,5 Una parte da protagonista, un’altra fuori dal progetto (anche per infortunio). Esperienza, intelligenza tattica ma pochi spunti.

Joselito 6,5 La vera sorpresa della seconda parte di stagione. Preso, messo in campo senza preavviso, ha mostrato sin da subito una grande personalità. Visione di gioco e piedi buoni.

Broh 5,5 Rimandato. Mezza stagione non all’altezza delle attese. Ma potrà riscattarsi.

Di Maggio 6 Giocatore dai mezzi di altra categoria. Penalizzato dall’infortunio che lo ha fermato nel suo momento migliore.

Cisco 6- Da sette e da cinque. Senza via di mezzo. Cinque gol, comunque, sono un buon bottino, ma dovrebbe essere più costante nel rendimento.

Montevago 6+ Tredici gol non sono pochi. Ha fiuto, fisico e visione di gioco. Senza quel black out dopo il girone di andata avrebbe forse sfiorato quota 20. Punto fermo.

Seghetti 5,5 Stagione compromessa. Passo indietro rispetto alla scorsa stagione. Ripartirà dalla prossima, chissà dove.

Matos 5,5 Un anno buono, quello in B con Alvini e poi tutte le altre stagioni a metà strada. Utile per gli allenatori, ma poco incline al gol.

Kanoute 5,5 Ci si aspettava di più. Anche lui gare da 7, di grande qualità, e altre da 5. Partendo dall’inizio della stagione potrà forse garantire maggiore costanza.

Marconi 5,5 Poche occasioni, nessuna sfruttata.

Lisi 5,5 Ha giocato poco. Difficile incidere.

Francesca Mencacci