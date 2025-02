Var, fischia Zappi: "Non soddisfatti, cambi il protocollo"

E’ un classico: gli episodi arbitrali si presentano a grappoli, come nell’ultima di A, scatenando polemiche e nuovi appelli perché qualcosa cambi. Così interviene il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, a promettere attenzione e un’apertura a modifiche di regolamento. "Soddisfatti? Ovviamente no – dice il numero uno dell’Aia – c’è qualche problema, non possiamo negarlo. Ma non si può imputare al mondo arbitrale di aver applicato un protocollo rigido", puntualizza. Zappi dà il proprio assenso a una modifica del regolamento, anche se la decisione non spetta direttamente all’Aia. "Se l’Ifab deciderà di modificare il protocollo, noi ci adegueremo – precisa Zappi – quando deciderà di aggiornare lo strumento che consente di garantire la regolarità di gioco, lo faremo ben volentieri. Da parte nostra c’è massima apertura".

l.r.