Varese-Cairese 0-0: Biancorossi fermati al Franco Ossola, playoff ancora lontani

Nel girone A della serie D, il Varese si fa fermare al Franco Ossola sullo 0-0 dalla Cairese, non riuscendo a sfruttare il ko del Vado e restando ancora fuori dalla zona playoff. I biancorossi corrono un rischio già nella prima frazione di gioco, quando Biancheri prende la traversa, mentre solo Banfi riesce a rendersi pericoloso. Nella ripresa Barzotti prova ad impegnare Cangane, che si supera per neutralizzare la conclusione dell’avversario. Anche Vitofrancesco e Daqoune non riescono a concretizzare due palle gol. Attorno alla mezzora ancora Cangane si oppone a Barzotti e nonostante lo slancio generoso alla ricerca del gol della vittoria, nel finale di partita, i varesini si devono accontentare di un solo punto davanti al pubblico amico.

Anche la Vogherese viene bloccata sullo 0-0 nella trasferta ad Imperia. Brivido al 27’ con il tiro di sinistro di Costantini, che sfiora l’incrocio dei pali per i liguri. Poco dopo il portiere vogherese Guarnone deve respingere il tiro di Szerdi. I lombardi ci provano con Losio nel secondo tempo, ma la sua mira nella circostanza non è delle migliori e successivamente è l’Imperia a colpire una traversa.

In campo anche l’Oltrepò a Broni contro il Derthona, in una partita che finisce 1-1 con una rete per tempo. I leoni bianconeri passano per primi al 28’ del primo tempo, grazie a Mencagli. A ristabilire le sorti dell’incontro ci pensa per i padroni di casa (artimeticamente salvi) è Giammarresi al 21’ della ripresa.

Risultati: Asti-Chisola 1-0, Borgaro Nobis-Bra 1-0, Città di Varese- Cairese 0-0, Fossano-Chieri 0-1, Imperia-Vogherese 0-0, Oltrepò-Derthona 1-1, Saluzzo-Novaromentin 1-0, Sanremese-Gozzano 0-1, Vado-Lavagnese 0-1. Riposa Ligorna, Albenga ritirato.

Classifica: Bra 78, Novaromentin 68, Gozzano 64, Lavagnese 63, Vado 62, Città di Varese 61, Ligorna 58, Saluzzo 49, Chisola 47, Asti 45, Derthona 44, Sanremese 42, Oltrepò 40, Imperia 38, Vogherese e Cairese 34, Chieri e Borgaro Nobis 28, Fossano 26.