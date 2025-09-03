Venerdì Italia-Estonia per le qualificazioni mondiali: i tre talenti chiamati da Gattuso raccontano l’emozione dell’azzurro. Leoni, Fabbian, Esposito: la Nazionale scatta nel futuro

E se per una volta ascoltassimo quello che hanno da dire loro, i giovani? Categoria alla quale da anni ormai devono fischiare le orecchie, visto che vengono tirati in ballo ogni volta che l’Italia fallisce l’assalto ai mondiali. Ovviamente senza averne colpe direttamente, anzi: le prime convocazioni del Rino Gattuso ct dimostrano la volontà di premiare il talento di chi si è messo in mostra e ha saputo ritagliarsi uno spazio. Ieri nel ritiro di Coverciano hanno parlato Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito e Giovanni Fabbian.

Leoni. Per il difensore lanciato da Chivu al Parma sono stati mesi indimenticabili. Il debutto da veterano in A, l’esame di maturità, il passaggio al Liverpool in Premier. A 18 anni puoi anche accusare il colpo, anche se hai il fisico di un gigante di un metro e 96. Ora la prima convocazione azzurra senza passare da under 20 e under 21: "Essere qui è un’emozione indescrivibile – ha detto Leoni a Vivo Azzurro TV – è un orgoglio far parte di questo gruppo e allenarmi con dei campioni del genere. Avevo sentito il Ct durante l’estate, avevamo chiacchierato ma non mi aspettavo la convocazione. Ho rivisto qualche immagine del Mondiale 2006 (non era ancora nato, ndr...), fa un certo effetto essere allenato da campioni del genere. È un piacere e un onore. In Nazionale ho parlato con Bonucci, mi ha dato qualche consiglio visto che è stato un grande difensore. Mi sono sempre piaciute la sua leadership e la sua capacità di giocare palla al piede".

Fabbian. Il centrocampista del Bologna, 22 anni, è stato paragonato a Frattesi da Gattuso: "Vestire questa maglia è il sogno di ogni bambino. La cosa più importante è l’umiltà", ha detto facendo brillare le...orecchie del ct che cerca ragazzi che si identifichino con l’azzurro. E che abbiano le idee chiare, come Fabbian appunto: "Sto facendo un percorso in economia con un’università on-line, la carriera da calciatore non è lunghissima e dopo devi pensare ad altro".

Esposito. L’attaccante dell’Inter a 20 anni ha già bruciato le tappe, e come capita troppo spesso nel nostro calcio (atteggiamento ingiusto quanto quello opposto), al giovane di talento si chiede con fretta messianica di risolvere i problemi creati da chi ha sbagliato prima: "Sta succedendo tutto molto velocemente. Sono molto contento di essere qui per la prima volta, è un’emozione grandissima. Questo è un momento molto positivo, ma nel calcio può cambiare tutto velocemente e serve grande equilibrio". Il ricordo azzurro pià acceso è preciso: "Ricordo la doppietta di Balotelli alla Germania nella semifinale dell’Europeo 2012, era il giorno del mio compleanno ed ero a casa con gli amici. Ho sofferto per la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali, ora siamo qui per cercare di invertire questa tendenza". Il fratello Salvatore ha esordito tre anni fa con Mancini: "Salvatore mi ha detto di godermi l’esperienza, di vivermi questo momento senza troppe paranoie. Quando sto con i miei fratelli però cerchiamo di parlare il meno possibile di calcio".

Doriano Rabotti