Venezia-Juventus, Vlahovic torna titolare. Probabili formazioni e orario tv

Venezia, 24 maggio 2025 - Per essere certa della qualificazione alla prossima edizione di Champions League, la Juventus ha solo risultato possibile a Venezia: la vittoria. In caso di tre punti, i bianconeri non dovrebbero sperare nei passi falsi di Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro Torino e Lecce. Dopo un’annata segnata da alti e bassi e senza acuti nelle coppe, il quarto posto rappresenta molto più che un traguardo per la Vecchia Signora: è la base su cui costruire la rinascita e programmare la prossima stagione. Ma in Laguna non sarà una passeggiata per i piemontesi, che affrontano una formazione, quella allenata da Eusebio Di Francesco, in corsa per la salvezza, nonostante il pesante 3-0 subito nello scorso turno a Cagliari. Nel match d'andata, disputato all'Allianz Stadium, fu il rigore di Vlahovic in extremis a evitare la beffa per Madama, allora guidata da Thiago Motta (2-2 il risultato finale). Dal canto loro, i veneti hanno già fatto tremare grandi avversarie al Penzo, dove hanno vinto due delle ultime tre gare e concesso più di un gol una sola volta nelle ultime 10 uscite casalinghe. In trasferta, la Juventus di Igor Tudor non ha ancora trovato il successo (tre pareggi e una sconfitta): un dato che pesa come un macigno alla vigilia di un crocevia decisivo per il futuro del club.

I precedenti

Dopo aver perso solo una delle prime sette partite contro la Juventus in Serie A (1V, 5N), il Venezia ha subito 16 sconfitte nelle successive 20 (1V, 3N); solo il Milan ha battuto più volte i lagunari (18) rispetto alla squadra bianconera (17) nel torneo. La Vecchia Signora ha perso soltanto due delle 27 partite (17V, 8N) giocate contro i veneti in Serie A, entrambe proprio al Penzo: la prima, per 2-0, nel marzo 1942, e la seconda, per 3-0, nell’aprile 1962. Il Venezia è rimasto imbattuto in due delle ultime tre sfide (2N, 1P) di campionato contro Madama: tante quante nelle precedenti 17 (1V, 1N). Il Venezia ha subito 21 gol nelle 13 gare interne contro i piemontesi in Serie A; tra le compagini affrontate almeno 10 volte in casa nel torneo, solo contro il Milan i veneti hanno registrato una media reti incassate a match superiore (1.9) rispetto a quella contro i torinesi (1.6, come contro la Roma). Venezia e Juventus si sono affrontate altre due volte all’ultima giornata di un campionato di Serie A: nel 1961/62 (3-0 per i lagunari al Penzo) e nel 1998/99 (3-2 per i bianconeri al Delle Alpi).

Le curiosità

Nelle ultime nove uscite di campionato, il Venezia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (2V, 4N, 3P), sconfitta contro il Cagliari nella più recente. I lagunari hanno vinto due delle ultime tre partite casalinghe di campionato (1P), inclusa la più recente, tanti successi quanti nelle precedenti 13 gare interne (5N, 6P); i lagunari non ottengono due vittorie casalinghe consecutive in Serie A da gennaio 2000, con Luciano Spalletti in panchina. La Juventus ha vinto e mantenuto la porta inviolata all’ultima giornata nelle ultime due stagioni; i bianconeri non collezionano tre clean sheet di fila all’ultima stagionale in Serie A dal 1980-1982, unica volta in cui ci sono riusciti nella loro storia. Nelle quattro trasferte con Tudor in panchina, Madama non ha mai vinto (3N, 1P); l’ultimo allenatore bianconero a rimanere senza successi nelle prime cinque gare esterne di Serie A è stato Cestmir Vycpalek (cinque pareggi nel 1971). Il 53% delle reti segnate dal Venezia in questo campionato sono state su calcio piazzato (16/30) percentuale record nella Serie A 2024/25; dall’altra parte, invece, solo il Como (12%) ha una percentuale inferiore a quella della Vecchia Signora (16%) nello stesso dato.

Le parole di Tudor

"Prima di tutto ci tengo a complimentarmi con il Napoli per la vittoria dello Scudetto. Sono stati bravi tutto l'anno. In un campionato vince sempre la squadra che merita di più. Venendo, invece, alla partita che ci attende contro il Venezia, domani serviranno testa e cuore, come sempre. Dovremo sudare fino alla fine, serviranno testa e cuore. Da una parte sappiamo l'importanza della partita, dall'altra l'abbiamo preparata come tutte le altre, focalizzandoci soltanto sul lavoro in campo. Sarà fondamentale restare concentrati dal fischio d'inizio a quello finale, dovremo essere attenti. Da quando sono arrivato io tutte le partite sono state fondamentali. Non sarà importante, dunque, soltanto quella di domani contro il Venezia. Dobbiamo compiere l'ultimo step, ma prima di questo ne abbiamo compiuti tanti altri. I ragazzi li ho visti concentrati, in crescita. Dal primo giorno in cui sono arrivato ho visto grande disponibilità da parte di tutti e ho notato una crescita importante anche nell'interpretazione delle gare. In questa squadra c'è tanta qualità, ma anche quantità. Se manca la quantità le partite non le vinci. Serve anche equilibrio, bisogna trovare il giusto mix di giocatori con caratteristiche differenti e congeniali alla squadra. Sono felice del lavoro svolto fino a questo momento perchè le risposte che ho avuto dalla squadra sono state buone. Ho provato a insegnare i valori in cui credo ai giocatori e a chi ho avuto intorno a me. Dentro di me c'è un po' di tutto: sono soprattutto concentrato e non vedo l'ora che inizi questa partita. Veiga e McKennie hanno avuto qualche problema in settimana, ma oggi si sono allenati con noi. Anche Koopmeiners ha lavorato con noi questa mattina. La condizione di Gatti è la stessa delle ultime settimane, sta continuando a lavorare per ritrovare la migliore condizione. In più avremo nuovamente a disposizione Thuram e Savona, assenti per squalifica contro l'Udinese".

Le probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

La designazione arbitrale

A dirigere l’incontro sarà Colombo, con Costanzo e Passeri come assistenti e Fourneau come quarto uomo. Al VAR Di Paolo, con Guida come suo assistente.

Orario e dove vedere la sfida

Venezia-Juventus è in calendario per domenica 25 maggio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

