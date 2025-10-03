VERSO CARPI. Il Coordinamento organizza la trasferta

PERUGIA - Il Centro di Coordinamento Perugia Clubs organizza la trasferta di Carpi di domenica con partenza dal Borgonovo, alle ore 13, al prezzo di 30 euro. Per info e prenotazioni Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472). Fischio di inizio al Cabassi alle 17,30.

Intanto la società ha rinnovato la partnership con Tombolini Motor Company Spa, azienda leader nel settore automobilistico e già vicina al territorio e allo sport. L’accordo prevede il sostegno di Tombolini Auto al club biancorosso come partner ufficiale del Perugia Calcio e back sponsor della squadra femminile, confermando l’impegno condiviso nel promuovere i valori di passione, inclusione e sviluppo del calcio a tutti i livelli.

"Vedere aziende come Tombolini Auto che continuano a credere nel nostro progetto – ha dichiarato il responsabile marketing biancorosso Valentino Fronduti – è motivo di grande soddisfazione per noi. La loro attenzione al territorio e la volontà di investire nel calcio femminile rispecchiano pienamente la nostra visione".