VERSO I SORTEGGI. ’Retrocediamo’ in quarta fascia. Pericolo Croazia

Tra i brividi l’Italia rientra nell’Europeo dalla porta principale. Centrata la qualificazione dopo la vittoria con la ‘bestia nera’ Macedonia e il pareggio con l’Ucraina, ora il torneo rischia di partire in salita. La vittoria di ieri della Croazia (nella foto) per 1-0 con l’Armenia ci fa piombare in quarta fascia, con il rischio di capitare in un girone complicato.

Gli azzurri, prima in terza fascia, retrocedono di una ‘categoria’ e quindi avranno vita più difficile al momento dei sorteggi per i gironi del torneo, in programma il 2 dicembre ad Amburgo. Sì, perché alle qualificazioni lo scettro di testa di serie, con il primo posto nel gruppo, se lo è preso l’Inghilterra. Il secondo posto invece ha complicato un po’ le cose. Ora il destino potrebbe portarci a un gruppo con una delle big, una forte di seconda fascia e, per non farci mancare nulla, pure qualche brutto cliente dalla terza come la stessa Croazia o l’Olanda, partite insomma sempre insidiose. Le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi da quattro – una per fascia – anche le tre che arrivano dai playoff andranno direttamente in quarta.

Prima fascia: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra.

Seconda fascia: Ungheria, Danimarca, Albania, Austria, Turchia, Romania.

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia.

Quarta fascia: Italia, Serbia, Svizzera oltre alle vincenti dei tre playoff di marzo.