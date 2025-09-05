VERSO IL DEBUTTO. La Vigor ora pensa solo alla Maceratese

Archiviato il bagno di folla, in occasione dell’amichevole contro la Z Milano, la Vigor è al lavoro per limare gli ultimi dettagli. Domenica alle ore 15, i rossoblu affronteranno in trasferta la Maceratese. La gara d’esordio però sfugge da ogni pronostico. Da una parte c’è la Vigor: apparsa solida, ben strutturata, ma con le gambe ancora pesanti ed un attacco piuttosto sterile, dall’altra c’è la Maceratese.

La squadra di Possanzini è nel bel mezzo di un uragano di emozioni ed entusiasmo dopo il ritorno in quarta serie. All’"Helvia Recina" andrà in scena un derby con una cornice di pubblico di tutto rispetto, ma che squadra è la Maceratese? Il rullo compressore che si è sbarazzato della Recanatese nel turno preliminare di Coppa, oppure la formazione con qualche amnesia vista nel derby contro l’Atletico Ascoli nel turno successivo?

Come logico che sia le squadre sono in cerca della forma migliore e della propria identità. Magi è un ex e conosce la "Rata" come pochi altri. Contro la Maceratese ha chiuso l’ultima amara stagione con il K-Sport Montecchio, contro la Maceratese inizierà la sua nuova avventura vigorina. "È una società che ha segnato una tappa importante della mia carriera - spiega il tecnico della Vigor Beppe Magi -. L’ho detto e ripetuto più volte, ci aspetta una prima fase di campionato di altissimo livello. La Vigor sta cercando la propria identità e la condizione migliore, tuttavia abbiamo tante qualità ed ottime individualità".

Ad aiutare Pesaresi e compagni nel giorno dell’esordio ci saranno sicuramente i tifosi che hanno organizzato un pullman. I biglietti intanto sono già acquistabili sul circuito Vivaticket.

Nicolò Scocchera