Verso la sfida di Fermo. Gubbio, recuperano Portanova e Signorini

GUBBIO – È tornato sul campo di allenamento il Gubbio di mister Braglia, che dopo aver superato una sette giorni piena di impegni con tre partite giocate in sette giorni, può tornare alla settimana tipo in vista della trasferta di Fermo. Sarà la 22^ giornata, la terza del girone di ritorno, in cui i rossoblù sono partiti bene con una vittoria e un pareggio, ma dove Braglia dovrà fare a meno dello squalificato Pirrello, che nel match contro l’Ancona ha incassato la quinta ammonizione stagionale che lo costringerà al riposo per un turno. In difesa, comunque, non mancano le opzioni: Portanova e Signorini dovrebbero ormai essere completamente recuperati, ma si potrebbe anche dirottare Mercadante al centro della difesa con Dimarco a sostituirlo sulla fascia. Tutti ragionamenti che si svilupperanno nel corso degli allenamenti settimanali in avvicinamento alla sfida contro l’ultima in classifica.

Sono 14 punti in 21 giornate per i marchigiani, che mai come quest’anno si trovano in netta difficoltà, anche se nelle ultime uscite si è mosso qualcosa. Tralasciando la sconfitta nell’ultima giornata contro il Pontedera, la Fermana ha conquistato sette punti in cinque gare, pareggiando con Torres, Lucchese, Pescara e Carrarese e riuscendo a vincere contro la Juventus Next Gen. Per il Gubbio è invece l’occasione per agganciarsi alle zone nobili della classifica, sempre con un occhio di riguardo a quello che succede alle spalle, per evitare cattive sorprese.