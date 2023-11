Verso sassari. Paolucci squalificato. Spagnoli verso il recupero

Spagnoli, Kristoffersen e Pellizzari hanno lavorato a parte, ieri al Del Conero, mentre il resto del gruppo s’è allenato regolarmente al Paolinelli. Spagnoli è stato tenuto a riposo precauzionale già nella sfida contro il Perugia, due giorni di stop e una graduale ripresa dovrebbero consentirgli di rientrare a lavorare con la squadra già da oggi, così come per Pellizzari e Kristoffersen, usciti acciaccati dalla sfida contro il Perugia, ma probabilmente recuperabili al più presto insieme al gruppo, dunque in tempo per la prossima e delicata partita al Vanni Sanna di Sassari. Sfida che salterà, invece, Paolucci, che era in diffida e che è stato fermato dal giudice sportivo per una giornata in seguito all’ammonizione rimediata contro il Perugia. Un’assenza pesante, quella di Paolucci, alla quale Colavitto rimedierà scegliendo uno tra gli altri giocatori schierabili nel ruolo di mezzala, come Nador, Basso e Gavioli, dando per scontata la conferma di Saco nell’altra posizione di mezzala. La sostituzione di Paolucci non sarà facile, visto il contributo che il giocatore riesce a fornire non solo a centrocampo ma anche con i suoi inserimenti in area di rigore e vista la sua facilità di dialogare sulla fascia sinistra con Martina e con Cioffi. Al momento il favorito per sostituirlo sembrerebbe Nador, anche perché l’utilizzo di un under in più a centrocampo, insieme a Saco, con Cella in difesa e Cioffi in attacco, consentirebbe al mister di riproporre come terzini sia Clemente sia Martina. Sempre che scelga di far giocare quattro under e non tre come contro il Perugia. Intanto la squadra si allenerà nuovamente stamattina alle 9.30. A Sassari arbitrerà Andrea Bordin di Bassano del Grappa, insieme a lui gli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore e Mattia Morotti di Bergamo, quarto ufficiale Lorenzo Casali di Crema. g.p.