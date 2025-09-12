Verso Teramo. Castelfidardo attivo. Arriva Cancellieri

Teramo e Castelfidardo che si sfideranno domenica al Bonolis sono ancora attive sul mercato. I fidardensi sono alla ricerca di un rinforzo un po’ in tutti i reparti. Si attendeva un attaccante, ma sembra che la trattativa con una punta straniera sia saltata. Dovrebbe arrivare sicuramente un rinforzo per il reparto avanzato nei prossimi giorni. In attesa la società biancoverde si è assicurata (anche se non è stato ancora ufficializzato) un giovane centrocampista, Filippo Cancellieri, 18 anni, ex Primavera della Ternana dopo essere cresciuto nel Montegranaro. Chissà se già domenica Cancellieri potrà essere a disposizione di Cuccù che non potrà contare invece in avanti su Morais (ha iniziato a correre dopo il problema muscolare patito ad Ancona in Coppa Italia, ma non ce la dovrebbe fare per la gara di dopodomani), mentre crescono le quotazioni di vedere dal primo minuto in difesa sia Fallisi che Paramatti e chissà se anche Zanutel, in attacco, che ha segnato, quest’ultimo, il primo e unico gol in partita ufficiale del Castelfidardo. Colpo grosso invece del Teramo che ieri si è assicurato l’attaccante Ameth Fall, classe 1991, originario di Dakar che porta nel gruppo biancorosso esperienza, carisma e leadership in una squadra già ambiziosa. Fall, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cesena, può vantare 120 reti tra C e D. Insomma è un Teramo che sogna in grande.

PREVENDITA. Per i biglietti per il match Teramo – Castelfidardo, con capienza di 850 posti, il circuito di vendita incaricato è Ciaotickets e il prezzo del tagliando è di € 10,00 per il biglietto intero, € 7,00 per quello ridotto (under 18, over 65 e donne). Ingresso gratuito per gli under 10. Il termine di vendita è fissato per le ore 19 di domani, in quanto domenica le biglietterie dello stadio di Teramo saranno chiuse.