Vetta per due. Conte e Gasp oltre gli ostacoli

Il segreto sta nel manico. Se Napoli e Roma volano in testa al campionato, il merito è soprattutto di quei due Vecchi Fusti: Conte e Gasperini. Sono capitani di lungo corso, eredi di un calcio all’italiana che hanno rinfrescato con le loro idee tattiche e la capacità di adattarsi nelle situazioni critiche. Non è un caso che si trovino lassù, anche se gli uomini-gol di Napoli e Roma devono ancora esprimere il loro vero potenziale. Conte ha perso subito Lukaku e ha avuto Hojlund a singhiozzo, mentre Lucca studia da centravanti “totale”, provando e riprovando i movimenti richiesti da Mister Intensità. Intanto Conte fa gol con Mc Tominay e Anguissa, i suoi uomini-ovunque, campioni negli inserimenti da dietro e consegna a Gilmore la regia in assenza di Lobotka.

Ma Gasperini non è da meno perché le sue punte, Dovbyk e Ferguson, hanno segnato due gol in tutto e lui si è inventato un meccanismo di gioco che consegna a Soulé e Dybala il ruolo di fantasisti-incursori dalla classe cristallina.

Alle invenzioni tattiche si dedica anche Allegri, con la trasformazione di Leao in punta centrale, che produce effetti importanti sul rendimento del Milan e del giocoliere portoghese.

Resta da vedere se il neoarrivato Spalletti saprà ridare slancio e continuità di rendimento alle punte della Juve che abbondano di numero (Vlahovic, David e Openda) ma non di segnature. Se l’alchimia riesce, la nave bianconera può rimettersi in sesto.