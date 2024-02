Viareggio Cup, il Beyond Limits vince il derby africano in finale

Torre delLago (Lucca) - Il Beyond Limits ha vinto la 74esima edizione della ' Viareggio Cup', organizzata dal Cgc Viareggio, battendo con il punteggio di 2-0 il Brazzaville. Entrambe le squadre che hanno disputato la finale sono africane: il Beyond Limits in rappresentanza della Nigeria e il Centre National Brazzaville in rappresentanza del Congo. A segno al 18' Arierhi mentre al 26' autorete di Mafoulou. La finale si è disputata allo stadio 'Ferraccì di Torre del Lago (Lucca). Curiosamentetutte e quattro le squadre arrivate in semifinale erano africane.