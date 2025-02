Le pagelle. Shengelia, il solito riferimento

Pajola 6 (in 22’ 1/2 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un recupero, 5 assist). Non riesce a incidere come vorrebbe. E come potrebbe.

Cordinier 6,5 (in 30’ 4/8 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Una buona spalla per Shengelia. Ma anche lui può fare molto di più.

Tucker 5 (in 12’ 0/1 da due, 0/3 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero). Un passo indietro, anzi due. Non riesce a ripetere la prova contro Venezia. Ivanovic lo accompagna in panchina, con fare quasi paterno, spiegandogli bene cosa vuole da lui.

Shengelia 7 (in 30’ 4/7 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperi, 8 assist). Storie tese a un certo punto con Brown. Poi alla fine si ritrova anche a ricoprire il ruolo di mediatore tra il pivot Jones e Hackett. Un lungo che chiude con tanti assist è quasi una rarità.

Diouf 6 (in 16’ 1/1 da due, 3 rimvalzi, 2 recuperi, una persa, una stoppata). Ci siamo abituati bene a vederlo più presente e cattivo, che quando incide meno quasi ci si arrabbia.

Grazulis 6 (in 16’ 4/5 da due, 0/2 da tre, un recupero). Una buona e una no. Deve trovare continuità.

Hackett 6 (in 17’ 0/1 da due, 2/3 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Si accende anche in difesa. Forse il segnale, al di là delle triple che ricuciono la prima fuga di Belgrado, che sta ritrovando il passo migliore.

Morgan 5,5 (in 25’ 0/2 da due, 3/8 da tre, un rimbalzo, una persa). Play di rottura e da corsa. Anche da lui si pretende di più.

Belinelli 5,5 (in 4’ 0/2 da due). Anche una stoppata al passivo Non è la serata migliore del capitano.

Polonara 6 (in 16’ 3/4 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi). Primo tempo da non pervenuto. Nella ripresa, sfrutta i cioccolatini, già scartati, che gli passa il solito Shengelia.

Holiday sv (in 10’ 0/1 da tre). Dieci minuti da ’passacarte’. Il tempo per rompere il ghiaccio. Magari contro Parigi vedremo – se lo aspettano un po’ tutti – qualcosa di più.

a. gal.