Video CELEBRATIVO. Omaggio a Pizzul. Il ct: "Con la sua voce portava sul campo chi era a casa»

Un video celebrativo diffuso sul maxischermo di San Siro, con immagini e parole che restano nel cuore di tutti. Così la Figc ricorderà questa sera, prima del fischio d’inizio, Bruno Pizzul, telecronista Rai e voce storica della Nazionale, scomparso pochi giorni fa. Ieri pomeriggio anche Luciano Spalletti, in apertura di conferenza stampa, ha voluto tributare un commovente applauso al giornalista friulano, coinvolgendo i giornalisti presenti. "Con la sua voce riusciva a portare nel rettangolo di gioco tutti quelli che erano a casa, a fargli vivere la partita in maniera molto più diretta, molto più vicino rispetto alle distanze effettive – le parole del ct azzurro che con un pizzico di commozione ha evocato Pizzul –. Aveva la grande qualità di saper leggere benissimo la partita, da casa ci sembrava di avere a che fare con una squadra più forte grazie alla sua voce: era lui a dare volume, era un po’ come l’attaccante che salta l’uomo. Quando accelerava con la voce c’era sempre da aspettarsi qualcosa che poteva essere la soluzione per vincere la partita. È stata una perdita di quelle che ricorderemo per tutta la vita".

G.M.