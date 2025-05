Vigor: budget, tecnico e squadra al centro delle priorità per la stagione 2025/2026

Budget, tecnico e squadra. Tre priorità per lo staff dirigenziale della Vigor, tre parole che assillano i tifosi vigorini in questa fase di lunga attesa.

Per quanto concerne il primo punto, è emerso che la dirigenza dovrebbe trovarsi già nelle prossime ore, probabilmente a ridosso del weekend, per delineare gli aspetti più urgenti, ovvero quelli economici. Dopo l’incontro, a cui potrebbe seguirne un altro con gli sponsor, sarà più chiaro il budget a disposizione della Vigor per la stagione 2025/2026.

Per quanto riguarda il tecnico invece, le quotazioni di Magi crescono giorno dopo giorno nell’ambiente rossoblu. Via social, alcuni tifosi lo danno per certo, forti del fatto che il fatidico annuncio continua a slittare: ciò sarebbe riconducibile agli impegni in essere dell’attuale tecnico del Montecchio, ovvero gli spareggi di Eccellenza. Altri appassionati invece, sono più prudenti sia perché si tratta di un tecnico al momento sotto contratto con un altro club sia perché alla dirigenza vigorina piace sorprendere con scelte e soluzioni inaspettate.

Magi e la sua attuale squadra sono ancora al lavoro e meritano di andare avanti senza distrazioni, ma le sirene dalla spiaggia di velluto ci sono. Infine la squadra: parlare di rinnovi o partenze senza i primi due tasselli del puzzle appare prematuro.

La piazza però teme l’addio di Kone, attenzionato da club professionistici di prima fascia, ciò costringerebbe il ds Moroni ad estrarre un altro coniglio dal cilindro. Kerjota, Scheffer, Kone… Hanno trovato la propria consacrazione a Senigallia, l’obiettivo è trovare altri talenti con un futuro altrettanto radioso.

Chissà che qualcuno non arrivi proprio da Senigallia, realtà molto vivace anche per le iniziative dedicate ai ragazzi più piccoli.

A tal proposito, è in arrivo la quarta edizione del "Memorial Christian Durazzi". Un evento all’insegna dello sport che si svolgerà sabato 7 giugno, dalla mattina al pomeriggio, allo stadio "Bianchelli" di Senigallia. L’edizione 2025 coinvolgerà i ragazzi della Vigor ed altre blasonate società come: Pescara, Perugia, Senigallia Calcio, Ancona e Recanatese. Il torneo è riservato alla categoria Pulcini 2014-2015, inoltre tutti i partecipanti saranno ospitati a pranzo al Club Nautico di Senigallia, grazie al rapporto di partnership instaurato con la Baia Del Porto. Nel sito internet della Vigor è possibile consultare il calendario dei vari incontri in programma.

Nicolò Scocchera