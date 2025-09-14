Vigor Castelfidardo ko. Sarà rinvincita in Coppa? I Portuali si sbloccano. Primo tempo da urlo. Poi controllano la gara

portuali ancona

2

vigor castelfidardo

0

PORTUALI DORICA: Tavoni, Catalani, Sassaroli, Rinaldi, Savini (17’ pt Candolfi), Gramaccia, De Marco (26’ st Lucesoli), Serio (29’ pt Gioacchini), Sbarbati (16’ st Testoni), Mascambruni (45’ st Ragni), Franca. All. Mancini

VIGOR CASTELFIDARDO: Simeoni, Bandanera (77’ Kurti), Stacchiotti (68’ Ballarini), Calvigioni, Camilletti, Fabiani (61’ Silvestri), Ascani (61’ Pasqualini), Mosca, Vulcano (80’ R. Guidobaldi.), Valleja, F. Guidobaldi. All. Bedetti

Arbitro: Paoletti di Fermo Reti: 26’ pt Sbarbati, 33’ pt Mascambruni

Primo hurrà per i Portuali in campionato. Eppure sembrava che l’andamento del match dovesse essere simile a quello di Coppa. Ma gli anconetani stavolta non si fanno sorprendere dietro mentre davanti colpiscono sempre due volte. E sempre nel primo tempo. E’ ancora Sbarbati a fare male alla Vigor. L’ex Chiesanuova, poco prima della mezz’ora, su un lancio di Candolfi, dopo una leggerezza della difesa ospite, semina la retroguardia avversaria e con un diagonale mancino e chirurgico infila Simeoni. Pochi minuti dopo Mascambruni si mette in proprio saltando in area un difensore infilando la palla sotto la traversa. I Portuali potrebbero segnare anche il terzo gol, ma Sbarbati calcia incredibilmente sul fondo. Nel secondo tempo la Vigor non riesce a riaprire la partita e i Portuali festeggiano così la prima vittoria in campionato. Fra tre giorni le due squadre si ritroveranno in Coppa.