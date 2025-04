Vigor e Atletico Ascoli pareggiano: Antonioli e Seccardini analizzano la partita

Mister Antonioli non può essere soddisfatto della prova dei suoi. La Vigor appare ancora troppo incostante e poco lucida in alcune fasi del match. Senza mezzi termini: questa volta è andata bene ai senigalliesi che hanno rischiato tanto e creato poco. Il tecnico di Bellaria è il primo a rendersene conto e con estrema onestà analizza la prestazione opaca della sua squadra. "L’Atletico Ascoli è una rivale difficile da affrontare, almeno per quelle che sono le nostre caratteristiche…Ho provato con due attaccanti agili, di movimento, ma abbiamo creato pochissimo, nella ripresa invece ho cercato di cambiare strategia puntando sulla fisicità di Alonzi, ma non è servito a molto. Alla fine abbiamo strappato un buon pareggio e non lo disprezzo affatto - spiega il tecnico della Vigor -. Dobbiamo essere realisti, dobbiamo capire che in questo momento non c’è nulla di scontato". Non è stata la Vigor pugnace e coraggiosa vista una settimana fa contro L’Aquila. Antonioli lo sa ed anche gli accorgimenti tattici non hanno regalato i risultati sperati.

"Non credo che la squadra si sia accontentata, volevamo vincere e mi aspettavo qualcosa in più - spiega il mister della Vigor -. Invece abbiamo creato poco, il nostro giro palla è stato lento, prevedibile e non siamo mai riusciti a sfondare le loro maglie difensive. Anzi abbiamo rischiato di perdere, perciò dico che non è un punto da disprezzare".

Soddisfatto invece della prova dei suoi mister Seccardini. Il tecnico dell’Atletico Ascoli loda l’impegno e lo spirito di sacrificio della squadra ed accoglie con sportività il dubbio episodio del gol non concesso.

"Ci è mancato il guizzo negli ultimi metri, ne consegue il fatto che ci è mancato il gol - spiega mister Simone Seccardini, tecnico dell’Atletico Ascoli -. Purtroppo l’emotività ci ha tolto tanti punti nel corso della stagione, se ripenso a quante occasioni abbiamo perso durante l’anno non posso non essere rammaricato. A Senigallia però non è mai facile, abbiamo conquistato un punto prezioso, in un campo difficile, contro una squadra che reputo validissima, dispiace solo per l’episodio del gol non assegnato a Maio - continua Seccardini -. Ho guardato le immagini ed il pallone a mio avviso era entrato, logicamente queste sviste ci possono stare anche perché il guardalinee era coperto dai giocatori e non era certo facile valutare… Ora dobbiamo solo pensare alla prossima sfida e a raggiungere la salvezza matematica".

Nicolò Scocchera