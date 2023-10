Vigor e Atletico unite nella storia. Dai bassifondi alle sfide d’élite

Le strade di Vigor ed Atletico Ascoli si incrociano di nuovo. La partita di oggi pomeriggio sarà il quarto incontro nella storia delle due società, in tre categorie diverse.

Vigor e Atletico hanno scritto pagine importanti del calcio marchigiano, si sono sempre sfidate ad armi pari e, come ricorda il club piceno nei suoi canali social, con grande rispetto.

Tutto è iniziato il 19 maggio 2019 al "Della Vittoria" di Tolentino: in un uggioso pomeriggio di primavera la Vigor di Guiducci vinse lo spareggio Promozione, conquistando così l’ Eccellenza. L’Atletico Ascoli ci mise poco a raggiungere i rossoblu di Senigallia nel massimo campionato regionale, tuttavia nel 20212022 la Vigor scappò di nuovo, stavolta in Serie D. In quella stagione entrambi gli scontri finirono senza vincitori. Due campionati più tardi la storia si ripete con nuove pagine tutte da scrivere. La Vigor si presenta a questo appuntamento rinfrancata dopo la convincente vittoria contro il Real Monterotondo. Per capire se il successo è stato davvero uno spartiacque, a mister Aldo Clementi servono altri tre punti nel primo derby stagionale.

"Mi aspetto un match equilibrato, l’Atletico Ascoli è una squadra tecnicamente molto valida ed in casa se la giocherà a viso aperto. Sanno difendersi bene e colpire nei momenti cruciali della gara – afferma l’allenatore vigorino -. A noi serve continuità, non possono fermarci le vicissitudini legate agli infortuni, ci aspetta una settimana molto intensa a causa del turno infrasettimanale, dobbiamo farci trovare pronti. Di certo abbiamo lavorato bene, con la testa sgombra da ansie e preoccupazioni legate al risultato. Mi auguro che la vittoria contro il Monterotondo ci abbia sbloccato".

Gli infortuni però sono sempre al centro dei pensieri dello staff tecnico: quello di Alessandroni ad esempio è piuttosto serio, con ogni probabilità il giovane portiere sarà di nuovo arruolabile nel 2024. Una brutta tegola per Aldo Clementi, soprattutto per quanto riguarda la scelta degli under visto che il vice Sarti è un 2005. La società dovrà guardarsi intorno per sopperire ad una mancanza da non sottovalutare. Sarà fuori dai giochi anche Bartolini, ma l’infortunio dell’esterno di Ancona non desta preoccupazioni, buone notizie invece sul fronte Marini: probabilmente non partirà titolare, ma sarà regolarmente a disposizione. Non vanno dimenticati D’Errico e Capezzani che difficilmente torneranno operativi in tempi brevi come ricorda Aldo Clementi.

"Sicuramente la situazione in infermeria non è drammatica come qualche settimana fa, ma ci mancano giocatori importanti – dice Clementi –. Qualcuno dovrà fare gli straordinari, tuttavia queste esperienze possono arricchirci da un punto di vista mentale".

Nicolò Scocchera