Vigor e Castelfidardo Attenzione alle trappole

Un pareggio in campionato nella partita di andata, una vittoria per il Castelfidardo nei trentaduesimi di Coppa Italia al Mancini. Oggi Castelfidardo e Civitanovese si sfidano di nuovo, nello stadio fidardense, con i tre punti che varranno per il campionato. E peseranno, quasi doppio, nella terza sfida stagionale, uno scontro importante per la salvezza con i rossoblù di Senigagliesi che saliranno affamati di punti (15° posto). Sta sicuramente meglio il Castelfidardo, settimo, rispetto a una Civitanovese diversa rispetto a quella affrontata dai fidardensi a ottobre e novembre.

"Sarà tutt’altra sfida rispetto alla gara di andata e a quella di Coppa - tiene a sottolineare Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. E’ una Civitanovese cambiata totalmente rispetto a quei due incontri, l’unica cosa che la accomuna a quella squadra è la voglia di fare risultato. Mi aspetto una partita agguerrita sotto l’aspetto agonistico e di classifica. Ci troveremo di fronte una squadra che vorrà fare risultato, ma anche noi non ci possiamo permettere di fare una partita sottotono. Anzi proveremo in tutte le maniere di vincere, perché tre punti sarebbero di fondamentale importanza per il nostro obiettivo. Non significherebbero salvezza, ma sarebbero molto importanti".

Anche per dare continuità di risultati dopo il pari in casa della capolista Samb. "Dove i ragazzi hanno disputato una grandissima partita, un risultato storico, con tanti giovani, servito per aumentare l’autostima e il morale, ma dovremo dare continuità e non abbassare la guardia". Giuliodori oggi riavrà a disposizione il difensore Morganti dopo aver scontato la giornata di squalifica, ma mancheranno sempre Fabbri (il difensore e capitano dei fidardensi sconterà la quarta e ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione nella partita interna contro il Chieti) e Osama (seconda delle tre giornate di stop dopo l’espulsione diretta dalla panchina nel match interno contro il Sora) oltre agli ormai noti infortunati Angeletti e Guella.

Per la partita odierna ci sarà il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Macerata. Pertanto biglietteria e settore ospiti resteranno chiusi.