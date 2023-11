Vigor, ecco Zammarchi. Prende il posto di D’Errico

La Vigor ha trovato l’erede di Gianfranco D’Errico. Si tratta di Andrea Zammarchi, esterno offensivo, classe 2000, in arrivo dal Fano. Nonostante la sua giovane età, l’ attaccante di Cesena ha avuto il privilegio di vestire casacche molto blasonate: Campobasso, Recanatese, Tolentino, Roma City, Forlì, Alma ed ora Vigor.

Le voci sul possibile approdo di Zammarchi in rossoblu sono rimbalzate con insistenza nelle ultime ore, poi, all’improvviso, la fumata bianca: nel corso dell’allenamento di mercoledì sera le indiscrezioni sono divenute certezze.

"Abbiamo rispettato dei tempi tecnici che non vanno ignorati - afferma il ds della Vigor Roberto Moroni -. Zammarchi ha ricevuto il nullaosta per svolgere un allenamento con noi e ieri mattina si è formalmente svincolato. Ora è un nuovo giocatore della Vigor, domenica sarà con noi a Fossombrone. Nulla di improvvisato, seguivamo Andrea dall’estate scorsa, è un ragazzo molto tranquillo, conosce già Capezzani e Broso, sono certo che si troverà bene a Senigallia".

Mercato concluso dunque? Pare proprio di no, come si evince dalle parole di Moroni.

"Abbiamo la necessità di arricchire la rosa con qualche innesto - ribadisce il dirigente rossoblu -. Purtroppo il rientro di Capezzani sfugge da ogni pronostico, ma ribadisco, per l’ennesima volta, che il giocatore rimarrà a Senigallia sino al termine della stagione. Questo aspetto deve essere chiaro, certe voci sul ragazzo non mi sono affatto piaciute. Sarà seguito dal nostro staff medico, ma non possiamo ignorare la sua assenza quindi un innesto a centrocampo è probabile. Non dimentichiamo poi che alcuni ragazzi stanno trovando meno spazio, alcuni hanno manifestato il desiderio di giocare di più quindi siamo vigili anche nel mercato degli under".

Così come Capezzani, rimarranno a Senigallia anche Kerjota e Sheffer. Desiderati, corteggiati, anche da club professionistici, ma i due gioielli non lasceranno la Vigor in questa sessione di mercato.

"Non hanno intenzione di lasciare la Vigor - conclude Moroni -. Ne siamo felici perciò continueremo a puntare forte su due ragazzi che stanno crescendo a vista d’occhio. L’ interesse di altri club lascia il tempo che trova, se gli attori direttamente interessati non hanno intenzione di separarsi, c’è poco da fare".

Nelle ultime ore la Vigor ha annunciato anche la permanenza, fino a fine stagione, di Edoardo Roberto. Il portiere è stato reintegrato dopo la rescissione con la Luparense.

Nicolò Scocchera