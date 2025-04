Vigor-Fossombrone: Ultimo Derby della Stagione tra Sogni Playoff e Incubi Playout

Vigor-Fossombrone, l’ ultimo derby della stagione regolare. Un appuntamento che ormai, tra Eccellenza e quarta serie, è diventato una classica del calcio nostrano.

Il "Fosso" lotterà fino alla fine per un posto nei playoff, la Vigor, invece, quel sogno lo ha abbandonato da un pezzo perché troppo concentrata ad occuparsi di ciò che avveniva nelle retrovie.

La spada di Damocle dei playout si staglia sul capo dei senigalliesi da innumerevoli settimane. La squadra di Antonioli non è ancora riuscita a mettere in cassaforte la salvezza, ma ora, a soli 180 minuti dalla fine del campionato, la compagine rossoblu non può più rimandare.

Vigor e Fossombrone hanno fortemente caratterizzato la recente storia del calcio dilettantistico marchigiano. Sempre vincenti, per molti un modello da seguire vista la capacità di valorizzare ragazzi del posto o giocatori semi sconosciuti. Da questa politica sostenibile sono nati i successi ed inevitabilmente tante battaglie calcistiche.

Impossibile dimenticare il rocambolesco 2-2 del marzo 2022, l’anno della promozione della squadra di Clementi in Serie D: la Vigor raddrizzò una sfida che sembrava persa e con un tale epilogo si sarebbero aperti scenari non certo rosei.

Invece, il gol di Pesaresi (che gli permise di raggiungere il record di 87 gol di Mirko Polverari) e l’iconica rasoiata da fuori area di Rotondo spalancarono ai rossoblu le porte verso un finale di stagione memorabile. Da allora però, le gioie vigorine non furono molte negli scontri diretti contro i rivali. Tanti pareggi e qualche sconfitta, il Fossombrone di mister Fucili è davvero il cliente più scomodo per la compagine rossoblu.

Nella gara di andata Fernandez e Ferrara ribatterono colpo su colpo gli affondi di bomber Casolla: finì 2-2, ma non fu una passeggiata.

Oggi il "Fosso" insegue la vittoria da quasi un mese: ultimo squillo il 3-2 al Roma City, mentre la Vigor ha interrotto il digiuno nella trasferta aquilana di poche settimane fa. I senigalliesi però hanno evidenti difficoltà in zona a gol, un problema che di certo non riguarda la squadra di Fucili. Il tecnico può contare su Casolla, capocannoniere del campionato con 15 reti all’attivo, e non solo… Il sorprendente Amerighi è già a quota 6, Nigel Kyeremateng a 5 e l’ex Vigor Broso a quota 4.

La Vigor vuole vincere, proverà a farlo, ma sarà dura affrontare in una fase della stagione così delicata la propria bestia nera.

Nicolò Scocchera