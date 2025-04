Vigor: Gonzalez e le sue punizioni, l'arma segreta per la salvezza

Alla Vigor sono spesso mancati i gol nel corso del campionato. Ma le potenzialità non mancano ed in queste ultime giornate il trend può cambiare.

Nel momento più delicato della stagione, la squadra di Antonioli cercherà di trovare maggior concretezza, in particolar modo cercherà i gol degli attaccanti che quest’anno, eccezion fatta per Ferrara, hanno faticato più del dovuto.

Nel girone F, i dominatori della classifica marcatori sono: Casolla, Banegas, Eusepi e Martiniello a quota 15, il primo vigorino in graduatoria è Ferrara, seguito da Gonzalez a quota 6 e Pesaresi fermo a 5 sigilli.

Tra i 3 rossoblu c’è un giocatore, in particolare, che ha tolto più di una volta le castagne dal fuoco alla Vigor, realizzando gol bellissimi e molto pesanti. Si tratta di Sergio Gonzalez, il centrocampista dal piede delicato che con le sue punizioni ha incantato il "Bianchelli" regalando punti preziosi, basti pensare alla doppietta di giovedì scorso a Notaresco.

"Sono felice del mio contributo in fase realizzativa, sono consapevole del mio punto di forza che è il calcio in porta, da azione piuttosto che sugli sviluppi di un calcio di punizione - spiega il centrocampista spagnolo della Vigor -. Lavoro tanto per migliorare e non nascondo che mi fa molto piacere essere cercato dai compagni nelle fasi più delicate del match. Significa che c’è un bel rapporto di fiducia".

Le punizioni di Gonzalez sono uno spauracchio per le difese avversarie. Lo spagnolo aveva già impressionato lo scorso anno a Fano, segnando a ripetizione, proprio come un attaccante. Quest’anno si sta confermando ad alti livelli e nel rush finale verso la salvezza può essere l’arma in più per Antonioli.

"Lo spogliatoio della Vigor è composto da un gruppo di ragazzi fantastici, siamo uniti e concentrati per raggiungere l’obiettivo salvezza - continua Gonzalez -. Le stagioni possono prendere una piega particolare, diversa da quella che ci si poteva immaginare ad inizio stagione, ma non possiamo farci condizionare".

Rincorrere un risultato, ovvero la quota salvezza, inanellare una serie di risultati utili eppure non riuscire a raggiungere la matematica… Potrebbe essere avvilente. Non per la Gonzalez, non per la Vigor.

"Siamo molto tranquilli, lavoriamo con serenità perché sappiamo che l’obiettivo è alla nostra portata - conclude Gonzalez -. Sappiamo altrettanto bene però che solo una vittoria, un risultato positivo contro il Fossombrone, può regalarci un epilogo soddisfacente".

Nicolò Scocchera