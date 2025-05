Vigor, il futuro in una settimana. Magi il prescelto per la panchina

Una nuova settimana ha inizio, ma per le prossime mosse della Vigor c’è ancora da aspettare.

Il direttore sportivo Roberto Moroni non ha dubbi in merito: alcuni passaggi vanno completati con cura.

Sebbene la lista dei tecnici sia molto lunga (si parla addirittura di 20 nomi sulla scrivania del ds), la scelta dovrebbe ricadere su allenatori di cui si è già parlato, ovvero Magi e Giuliodori. Il primo è in vantaggio, seppur ancora impegnato con il Montecchio negli spareggi di Eccellenza, ma è ancora prematuro sbilanciarsi e sul piatto rimangono delle questioni da chiarire.

La prima riguarda il budget che a giorni sarà definito. Ciò permetterà alla dirigenza di dare il via al nuovo corso vigorino.

L’attesa tiene la tifoseria sulle spine, tuttavia Moroni tranquillizza l’ambiente: "Appena definito il budget, saranno programmate delle riunioni con gli sponsor - spiega il ds -. Siamo tutti estremamente sereni, anzi credo sia giusto partire con calma, senza sbilanciarsi eccessivamente. Per la prima volta mi trovo nella condizione di dover iniziare la stagione partendo dalla scelta del mister, negli ultimi anni invece la guida tecnica era la prima delle nostre certezze. Oggi la situazione è un po’ diversa: vanno fatte delle accurate valutazioni per ridurre al minimo gli errori".

In sostanza mentre in città impazza il toto allenatore, la società va avanti per la sua strada con un unico obiettivo: fare la scelta giusta.

"Ogni tecnico, già in fase di trattativa, espone le proprie esigenze. Per capire se siamo sulla stessa lunghezza d’onda dobbiamo partire dai fatti, quindi dalla disponibilità economica del club - rimarca Moroni -. Sono molto tranquillo a tal proposito, non credo ci saranno imprevisti o criticità particolari. La società è al lavoro, mi aspetto delle novità già nel corso della settimana, poi avvieremo le nostre trattative".

Non solo, vanno considerati anche gli aspetti ambientali: ogni piazza è una storia a sé ed è importante che il nuovo tecnico trovi subito il giusto feeling con la città ed i suoi tifosi.

"Non sono state avviate delle vere e proprie trattative neppure con i calciatori - aggiunge il direttore sportivo -. Sono sempre in contatto con i ragazzi, prima però dobbiamo attendere il nuovo allenatore. Diciamo che siamo in fase di valutazione, come tante altre società".

Budget, allenatore e squadra… Sono queste le prossime tappe del nuovo corso vigorino, ma per i tifosi l’attesa non è ancora finita.

Nicolò Scocchera