Vigor, il tabù Bianchelli. In casa non sa più vincere

Mastica amaro l’ambiente Vigor e parte della tifoseria non nasconde la propria delusione per una sconfitta che forse non tutti si aspettavano.

Gli appassionati hanno opinioni contrastanti sulla battuta d’arresto rimediata nel derby contro l’Atletico Ascoli. Qualcuno ha trovato i rossoblu opachi e più arrendevoli del solito, altri invece hanno lodato la caparbietà e, soprattutto, la capacità di resistere a lungo in inferiorità numerica. Anche il ds vigorino Roberto Moroni sposa questa tesi.

"Non ho visto una Vigor arrendevole, anzi ho apprezzato la capacità di resistere e la voglia di vincere - afferma il dirigente senigalliese -. Il calcio è fatto di episodi, l’espulsione di Magi Galluzzi ci ha condizionato negativamente. Indubbiamente la fortuna non ci sta aiutando: penso a Capezzani, poteva essere la sua partita invece il mister si è trovato costretto a sostituirlo dopo un quarto d’ora per lasciare spazio ad un difensore, l’unico modo per dare equilibrio al pacchetto arretrato".

Una certezza però c’è: la Vigor non sa più vincere al "Bianchelli". Lo dicono i numeri, l’ultima vittoria tra le mura amiche risale a metà dicembre contro lo United Riccione. Quello che una volta era il fortino sicuro, la certezza da cui ripartire sempre e comunque dopo un passo falso, sta diventando un vero e proprio tabù.

Se la vittoria in casa manca da oltre due mesi, il ruolino di marcia lontano dal "Bianchelli" è soddisfacente. La Vigor infatti è riuscita a vincere a San Benedetto, a Termoli ed a Monterotondo senza dimenticare il pareggio di L’Aquila. Un andamento sorprendente ed in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, la squadra di Clementi infatti ha sempre trovato nel proprio pubblico la spinta giusta per uscire dalle situazioni più complicate.

"Analizzeremo questi aspetti con estrema tranquillità, ma i fatti parlano chiaro: in questa fase del girone di ritorno la nostra media punti è inferiore a quella registrata nella prima parte di stagione. Credo che questo calo abbia una spiegazione: rispetto allo scorso anno ci conoscono e molte squadre vengono a Senigallia per giocarsela a viso aperto. L’Atletico Ascoli, formazione molto valida nel palleggio, non fa eccezione: non si sono nascosti ed alla fine hanno ottenuto il massimo".

La Vigor deve ritrovare il feeling con il suo stadio e domenica prossima avrà la possibilità di rifarsi in un altro match casalingo, stavolta contro il Tivoli.

Nicolò Scocchera