Vigor, noie muscolari e un pizzico di sfortuna

Sminuire l’errore e non parlare di beffa sarebbe riduttivo. La Vigor ha ceduto sul più bello contro il Giulianova, incassando il gol del pareggio a pochi secondi dal triplice fischio.

Rimaneggiata, incerottata, ma combattiva e motivata. La mano di Magi si vede già, anche se qualche tifoso particolarmente esigente storce il naso. Il mister e la squadra invece tirano dritto, consci di aver fatto un gran bel lavoro.

Un dubbio però rimane. Cosa avrebbe potuto fare una Vigor al completo? Il tecnico di Pesaro ha presentato una squadra con sei under nell’undici di partenza. Scelta inevitabile in alcuni ruoli, senza Braconi e De Feo in attacco, out anche Milli, Parrinello, Traore e con Tonelli a mezzo servizio, la coperta è cortissima e si è visto al momento dei cambi.

Rimane il fatto che tutti questi infortuni muscolari, Braconi e Tonelli i più recenti, sono troppi dopo appena due giornate. Mister Magi si prende le sue responsabilità, ma ad onor del vero questo macigno grava sulla Vigor da tempo.

"I problemi fisici non hanno mai tormentato le squadre che ho allenato in precedenza, non con questa intensità. Lavoro con professionisti eccellenti che sono in questa realtà da tempo e mi fido di loro, forse devo far lavorare i ragazzi un po’ meno - spiega mister Magi con un sorriso amaro -. Noie muscolari così frequenti rallentano notevolmente i giocatori meno giovani ed è un problema nel lungo periodo".

È dunque l’usura del campo il vero problema? È un quesito che molti si pongono anche se il manto sintetico del "Bianchelli" è relativamente giovane. Ogni settimana però centinaia di persone giocano e si allenano nell’impianto centrale, ad oggi non ci sono riscontri oggettivi in merito, di certo però nell’ambiente vigorino qualche contromisura potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

"Stiamo valutando la possibilità di svolgere qualche allenamento al campo delle Saline dove il terreno è molto più morbido - aggiunge il tecnico -. Per ora è solo un’idea, una volta superato il tour de force imposto dal calendario decideremo".

È un tecnico scrupoloso Beppe Magi, ma anche scaramantico. In molti infatti hanno notato che la Vigor ha cambiato panchina in questa stagione.

"Ai miei tempi la panchina della Vigor era quella verso la Nord - conclude il mister -. Era un periodo positivo, mi fa piacere tornare con la mente agli anni in cui ero un giocatore della Vigor… Poi così siamo più vicini ai nostri tifosi".

