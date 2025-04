Vigor pronta per il derby decisivo: 200 presenze per Magi Galluzzi e salvezza in gioco

Sarà un pomeriggio importante quello di oggi per la Vigor. Un derby, l’ennesimo della stagione, le 200 presenze in maglia rossoblu di Enrico Magi Galluzzi, ma soprattutto la voglia irrefrenabile di mettere la parola fine sulla stagione e poter urlare finalmente che la Vigor è salva.

Un successo permetterebbe ai vigorini di raggiungere il traguardo, ma contro il Fossombrone sarà molto dura.

"Ci aspetta una gara difficile, contro una squadra forte che ha tanto da chiedere a questo campionato, ovvero i playoff - spiega mister Antonioli, il tecnico della Vigor -. Sarà dura, dobbiamo prepararci ad una battaglia sportiva che può portarci al raggiungimento del nostro obiettivo: la salvezza. Ci piacerebbe davvero tanto raggiungerla davanti al nostro pubblico che ci è sempre stato vicino ed in questa stagione, purtroppo, di soddisfazioni non ne hanno avute tantissime".

Antonioli si fida dei suoi e vuole la vittoria. Non si fida di nessuno, non si aspetta "regali" o strani incastri nei risultati di altri campi. Pretende una Vigor all’assalto, una Vigor di carattere.

"Abbiamo già visto che non possiamo contare su nessuno - prosegue il mister rossoblu -. La Vigor deve solo entrare in campo, pensare a se stessa, concentrarsi e provare a vincere. Non possiamo accontentarci, non stavolta. Questo è un campionato difficile, un girone complicato nel quale non bastano neppure 40 punti per salvarsi, quindi dobbiamo rimanere sul pezzo per evitare guai peggiori".

I guai peggiori si chiamano playout e senza ombra di dubbio sarebbero una sciagura per il club vigorino.

"La permanenza in categoria è troppo importante per noi - continua Antonioli - per la società, che merita di rimanere a questo livello. Stesso discorso vale per i tifosi e per la città. Sono fiducioso perché i ragazzi lavorano bene, seriamente, ed hanno una gran voglia di festeggiare un traguardo importante davanti alla gente di Senigallia".

Che assetto sceglierà Mauro Antonioli? Difficile dirlo con certezza, soprattutto con la rifinitura a porte chiuse. Ma le ultime gare hanno messo in luce un assetto tattico ben rodato. Una linea di difensori a 4 nel quale potrebbero esserci dall’inizio Fernandez e Furini sugli esterni, mentre nessuno stravolgimento dovrebbe interessare gli altri reparti.

Pesaresi ha recuperato, Kone e Ferrara dovrebbero essere gli uomini scelti dal mister di Bellaria per supportare l’attacco, a centrocampo ci saranno: Gonzalez, Carnevale e probabilmente Gabbianelli.

Nicolò Scocchera