Vigor salva: Moroni difende Antonioli e celebra Carnevale, uomo della provvidenza

Sarà una settimana di lavoro, ma la testa della Vigor è già sgombra. L’obiettivo è stato raggiunto ed ora la squadra può finalmente tirare il fiato, proprio come i tifosi che hanno vissuto mesi di ansia e timore prima dell’aritmetica salvezza.

"Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo, questa stagione non può esser certo ricordata come un’annata memorabile, ma la salvezza era la priorità - spiega Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor -. È stato un campionato difficile, a tratti imprevedibile, logicamente ci aspettavamo di più… Ad oggi però non condivido le critiche piovute in capo a mister Antonioli - continua -. È un uomo di calcio che ha dato delle regole precise allo spogliatoio. Ha arricchito tanto il nostro ambiente".

Ad oggi però la conferma del tecnico sembra improbabile: in molti lo associano ad una stagione deludente, eppure i valori umani di Antonioli non sono passati inosservati nell’ambiente rossoblu.

"Il mister è un uomo intelligente, sa che i punti accumulati nel corso della sua esperienza non sono tantissimi, ma il suo lavoro è stato ugualmente prezioso e l’obiettivo lo ha raggiunto - spiega Moroni -. Antonioli sa quel che vuole, ma non tutte le richieste sono semplici da esaudire… Non so cosa accadrà nei prossimi mesi, di sicuro però proporrò al presidente anche il nome di Antonioli nella lista dei papabili tecnici della Vigor".

Oggi però a Senigallia l’ uomo della provvidenza si chiama Antonio Carnevale. Il giocatore campano, arrivato durante il mercato invernale con Furini, ha segnato gol molto pesanti: a Sora, quello bellissimo contro L’Aquila ed il 2-1, seppur momentaneo, contro il Fossombrone.

Gol preziosi, gol di rimonta che lo hanno davvero fatto diventare l’uomo della provvidenza. Eppure, nonostante il sigillo di platino nel derby di domenica, l’ex Termoli ha esultato in maniera decisamente polemica nei confronti dell’allenatore.

"Gli è dispiaciuto non partire dall’inizio in occasione del derby - continua Moroni -. Sono reazioni che possono capitare, anche se non è bello assistere ad episodi del genere. Sono comunque felice di vedere tutta questa adrenalina e questo desiderio di mettersi in mostra con la maglia della Vigor. Carnevale è un giocatore fortissimo, lo ha dimostrato a suon di gol… Lui e Furini ci hanno dato una grandissima mano in questo finale di stagione. È ancora presto però per parlare di mercato e di futuro, adesso vogliamo solo chiudere al meglio questo campionato".

