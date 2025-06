Vigor: Scelte Cruciali per i Portieri e Nuovi Acquisti in Vista

Mercato in fermento, ma la Vigor deve prima capire chi intende sposare il nuovo progetto.

Sono giorni bollenti per il direttore sportivo Moroni che avrà il suo bel da fare nelle prossime settimane: l’obiettivo è consegnare a mister Magi una squadra all’altezza.

Prima dei nuovi acquisti però, ci sono alcune questioni da risolvere ed una delle più spinose riguarda la scelta dei portieri. Fari puntati sul futuro di Edoardo Roberto: senigalliese, titolarissimo sotto la gestione Clementi, riserva di Campani con Antonioli. La seconda parte di stagione non è stata affatto semplice per Edoardo che non ha vissuto bene l’avvicendamento in corso d’opera.

"Ad oggi è un giocatore della Vigor, stiamo valutando la sua posizione come quella di tutti gli altri - spiega il direttore sportivo Moroni -. Roberto, Tomba, Magi Galluzzi… Sono solo alcuni dei ragazzi cresciuti con noi, quindi non li lasceremo partire tanto facilmente. Conosco Edoardo da sempre e so quanto vale; non aver giocato per qualche mese lo ha un po’ demoralizzato, ma ciò non deve portare a valutazioni sbagliate. Non ha motivo di essere avvilito, è un ottimo portiere, un bravo ragazzo che ha fatto tanto per la Vigor così come il club ha fatto tanto per lui".

Campani invece è alle prese con scelte personali, scelte di vita, e sta valutando il da farsi, nel frattempo però Roberto deve ritrovare l’entusiasmo di vestire la casacca vigorina. Cosa farà il club in merito alla scelta dell’estremo difensore? Un peso enorme lo giocherà il nuovo mister: Giuseppe Magi, così attivo ed operativo sin dal primo giorno, non disdegnerebbe la scelta di un portiere under, almeno secondo alcune voci emerse dall’ambiente. È chiaro però che un giovanissimo tra i pali comporterebbe dei rischi.

E gli altri? Sono tutti in attesa di una chiamata da parte del direttore sportivo… Quasi tutti, visto che Gonzalez si è già accordato con il Gelbison. In molti hanno manifestato la volontà di rimanere, ma qualche altro sacrificio andrà fatto.

Alonzi invece ha chance concrete di rimanere in riva all’Adriatico grazie ad un pregresso accordo sulla parola tra la società vigorina e lo stesso centravanti di Frascati.

Per quanto concerne altri colpi in entrata, si sta facendo largo l’ipotesi di un interessamento del club rossoblu per il difensore del Fossombrone Urso, ambito però anche da altre società di quarta serie.

La Vigor procede con calma, sonda il terreno, ma è molto probabile che il ds andrà a pescare da realtà non lontane dalla spiaggia di velluto, sia in Eccellenza sia in quarta serie.

Nicolò Scocchera