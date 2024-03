Vigor, Scheffer sta tornando: "Con Ascoli derby difficile"

Un campionato così competitivo non ammette tregua. Archiviata la temutissima serie di sfide al vertice contro Chieti, L’Aquila e Campobasso, la Vigor ha trovato il successo contro il Monterotondo. Ora, la squadra di Clementi, dovrà mettersi alla prova in alcuni difficilissimi derby. Il primo è in programma domenica prossima alle ore 15: al "Bianchelli" è atteso l’Atletico Ascoli. Una sfida che ha fortemente condizionato i campionati di Promozione ed Eccellenza del recente passato ed ora un nuovo capitolo sta per essere scritto in Serie D.

"La vittoria di domenica pomeriggio ci dà morale, abbiamo riscattato la concente sconfittacontro il Campobasso – afferma Matteo Baldini, centrocampista della Vigor – Ci aspetta un derby molto difficile, l’Atletico Ascoli è un’ottima squadra, motivata ed in salute, quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Stiamo analizzando gli errori commessi contro il Monterotondo, un lavoro molto prezioso per preparare al meglio la prossima sfida. L’aiuto del nostro pubblico, inoltre, sarà determinante. I tifosi della Vigor non hanno bisogno di appelli, sono convinto infatti che in tanti verranno a sostenerci".

Momento positivo per la squadra e per Marco Romizi: prima di Monterotondo, l’ex Bari non aveva mai partecipato al trionfo vigorino, essendo approdato nella spiaggia di velluto nel mercato invernale. Finalmente la maledizione si è spezzata.

"Abbiamo scherzato con il mister e con il direttore sportivo su questo aspetto, ma non vedevo l’ora di festeggiare con i miei compagni – dice Romizi, un altro caposaldo della mediana vigorina – Nonostante l’ottima classifica, ci mancavano dei punti eppure le prestazioni sono sempre state all’altezza. A Senigallia si lavora bene, dal primo giorno ho percepito il calore della gente – conclude Romizi chiamando in causa i tifosi – Mi hanno impressionato, ci sostengono in casa e fuori. Il popolo vigorino sarà determinante nelle prossime due partite casalinghe dove ci giochiamo tanto nella corsa ai playoff". Anche Mateo Scheffer (foto) sta meglio, a Monterotondo ha siglato il nono gol stagionale nonostante qualche acciacco.

L’esterno argentino sta smaltendo le noie fisiche e per il finale di stagione sarà un’arma fondamentale. Cielo sereno in prima squadra, giornate radiose per il settore giovanile.

La vittoria del torneo "Fair Play" (detta anche "Attività a carattere Nazionale") da parte degli Esordienti suggella l’ottimo lavoro del vivaio rossoblu e dei tecnici Matteo Grilli, Giacomo Bucari, Lorenzo Mancini e Andrea Lazzari.

Una competizione rivolta alle categorie Under 13 delle società professionistiche di Serie A, Serie B, Serie C e delle società riconosciute con il terzo livello di qualità in riferimento alla stagione sportiva 2023/2024. La vittoria in finale contro Maceratese e Junior Jesina permette ai vigorini classe 2011 di accedere alla fase interregionale. In palio ci sarà la fase Nazionale.

Nicolò Scocchera