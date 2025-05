Vigor Senigallia e Mauro Antonioli si separano: un addio sereno dopo la salvezza

La Vigor Senigallia e mister Mauro Antonioli si salutano tra stima e affetto. Come previsto, il mister di Bellaria ed il club di Senigallia si separano serenamente. Un rapporto proficuo anche se nato pochi mesi fa per ovviare al terremoto scatenato dopo le dimissioni di mister Aldo Clementi, Antonioli non ha avuto vita facile a Senigallia: ha faticato a trovare la quadra tattica del cerchio, ha faticato a trovare il giusto feeling con la tifoseria, ma ha portato la nave in porto e questo basta per conservare un piacevolissimo ricordo di una persona tanto garbata quanto preparata.

"Le parti hanno dialogato, si sono confrontate, e hanno convenuto insieme di interrompere il rapporto - spiega il club attraverso una nota -. La società intende ringraziare il tecnico, subentrato in corsa, complimentandosi per le sue doti umane e tecniche. All’interno di una situazione complicata, è entrato in punta di piedi, mettendo al servizio dei rossoblu tutte le sue conoscenze e la sua grande professionalità. La Vigor Senigallia augura le migliori fortune, sportive e non ad Antonioli".

Anche il mister ha rimarcato l’affetto maturato in questi mesi nei confronti della città e di un club che gli ha offerto una gran bella opportunità. "Il rapporto si interrompe in maniera molto serena. Dopo una stagione complicata dal punto di vista dei risultati rispetto alle aspettative iniziali, ma il traguardo della salvezza non è da sottovalutare - dice l’allenatore -. Il mantenimento della categoria è stato qualcosa di importante per tutti noi. Intendo ringraziare ogni componente del mondo rossoblu, mi sono trovato benissimo dal primo giorno. Grazie alla società, a tutti i dirigenti, ai giocatori, a tutti gli addetti ai lavori. Una menzione speciale allo staff tecnico, ai miei colleghi Lazzari, Massi e Finucci. Penso sia giusto che la Vigor Senigallia decida di voltare pagina, ripartendo con un nuovo ciclo. Infine, un pensiero lo rivolgo ai tifosi: a volte ci hanno criticato, ma non hanno mai smesso di supportarci. Hanno dimostrato un grande senso di appartenenza e la salvezza è stata anche merito loro. Da oggi, sarò anche io un tifoso vigorino".

Ora la Vigor si metterà alla ricerca del nuovo allenatore. I nomi che circolano sono sempre gli stessi: Giuliodori, Lauro, Alessandrini, ma non possono essere escluse delle sorprese. Un nuovo ciclo sta per aprirsi e tutti a Senigallia sperano che sia più radioso che mai.

Nicolò Scocchera