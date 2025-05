Vigor Senigallia: Moroni valuta il futuro tra conferme e nuovi talenti

È prematuro sbilanciarsi, ma a Senigallia si lavora già e si pensa al futuro.

La stagione della Vigor è terminata in campo appena una settimana fa, nei fatti giovedì sera con la cena di fine anno. Tutti presenti: dirigenti, staff, calciatori, tranne Fernandez e Gonzalez, al momento in Spagna; un clima gioviale, sereno, ma di rinnovi e conferme se ne riparlerà più avanti.

"Una serata piacevole che ha sancito la fine di un’avventura molto complicata - spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Ci siamo rilassati, ora è tempo di staccare un po’, poi valuteremo. Sono sempre proiettato al futuro, ma è chiaro che devo incontrare la società prima di rinnovare ufficialmente il mio impegno con la Vigor. La prima tappa riguarderà l’allenatore, senza il timoniere è impossibile parlare di conferme o addii… Tra non molto inizieranno i colloqui, ma non c’è nulla di concreto".

La conferma del direttore sportivo appare certa, ufficializzato questo passaggio Moroni dovrà concentrarsi su tecnico e squadra. Ma quale profilo è accostabile alla Vigor?

"Cerchiamo un tecnico con una gran voglia di emergere - dice Moroni -. Una persona che veda nella Vigor una grande opportunità. Questo è un tassello fondamentale, da lì possiamo iniziare a parlare della squadra. Tutti i giocatori si sono trovati bene, è difficile non ambientarsi a Senigallia - continua il direttore sportivo -. Come ho detto, è presto parlare di mercato, ma ci sono dei buoni segnali. Sia a Gonzalez sia a Fernandez ad esempio farebbe piacere rimanere, prima però dobbiamo valutare tanti aspetti, non ultimo il budget".

La squadra di Senigallia potrebbe contare sul premio "Giovani Di Valore". Non è ancora ufficiale, ma con la retrocessione dell’Isernia dovrebbero spalancarsi le porte del successo per i vigorini. Un riconoscimento da ben 50mila euro che arricchirebbe notevolmente le casse rossoblu. Non è ancora ufficiale, ma nelle prossime settimane, terminati i conteggi sui minutaggi, dovrebbe arrivare il nero su bianco.

Moroni non si sbilancia troppo, ma tra le righe si intuisce che un profilo emergente non dispiacerebbe affatto (Giuliodori?). In questo quadro così nebuloso resiste la candidatura di Antonioli, ma le percentuali sono basse.

Impossibile non pensare anche a mister Clementi, sul quale Moroni risponde così: "Per Aldo le porte della Vigor sono sempre aperte, se si parla di allenatori a Senigallia, è impossibile escludere a priori Clementi".

Nicolò Scocchera