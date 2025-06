Vigor Senigallia: riflessioni e attese per il nuovo allenatore, Beppe Magi in pole

Giorni di silenzio in casa Vigor. Un silenzio che fa rima con riflessioni, valutazioni e conti. Già perché il club di Senigallia sta vivendo settimane molto intense, anzi decisive per pianificare i prossimi passi. Budget e tecnico sono i primi step, seguiranno conferme, addii e nuovi innesti. Una fase di stallo molto particolare, soprattutto per l’ambiente senigalliese, abituato ad avere le idee chiare sin da subito. Quest’anno però si ripartirà con maggiore prudenza rispetto allo scorso anno; nel segno della senigalliesità, tanto cara al popolo vigorino.

Il direttore sportivo Moroni è in attesa dei primi via libera, tuttavia è apparso sin da subito estremamente tranquillo. I tifosi però si interrogano su questa fase: attraverso i social si parla, si pensa e si spera. Ad alcuni questo silenzio preoccupa, altri invece non sono mai stati più sereni, convinti che la scelta finale ricadrà su Beppe Magi. Un profilo che piace assai alla piazza visti i suoi trascorsi da apprezzato calciatore vigorino. L’allenatore pesarese è il custode ideale dell’identità rossoblu.

L’attesa è verosimilmente riconducibile al fatto che Magi è ancora impegnato negli spareggi di Eccellenza con il Montecchio, ormai è questa l’opinione più diffusa in città, ma è chiaro che ogni significativo passo in avanti sarà finalizzato quando il K-Sport chiuderà la stagione ed avrà chiarito le proprie intenzioni con Magi.

Nelle ultime settimane la candidatura dell’ex Gubbio si è fatta largo con insistenza. Solo voci, timidamente trapelate dall’ambiente e poco altro. La società si è sempre celata dietro un tombale silenzio perché consapevole del fatto che stavolta non si può proprio sbagliare.

E gli altri candidati alla panchina rossoblu? Doveroso partire da mister Aldo Clementi, simbolo della Vigor. Il mister che ha trascinato i rossoblu in Serie D ed ha portato alla consacrazione ragazzi del territorio è sempre stato preso in considerazione, ma la sua candidatura non è mai decollata. Forse perché Clementi vuole mettersi alla prova altrove e forse, un giorno, tornare a casa.

Giuliodori è il più chiacchierato insieme a Magi, ma sta discutendo con il Castello per una eventuale conferma. Tramontata invece la pista che porta all’ex Samb Lauro. Negli ultimi giorni era emersa addirittura la possibilità di un tandem composto da Alessandrini e Lazzari. Una voce, quest’ultima, decisamente suggestiva, anche se non è mai stata confermata.

Nicolò Scocchera