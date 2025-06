Vigor, separazione con l’allenatore della juniores. Beu confermato. Mister Brunetti, un addio al miele: "Irripetibili gli anni con Clementi»

A Senigallia è passata quasi in sordina la separazione tra il mister della Juniores Nazionale Giacomo Brunetti e la Vigor. Eppure l’apporto del tecnico e del suo staff è stato determinante.

"Sicuramente è stata un’ esperienza di vita molto importante, davvero bella e formativa - spiega Giacomo Brunetti -. Ci siamo trovati su metodi e valori, personalmente avrei valutato un altro anno, ma i matrimoni si fanno in due". Nel 2023 è arrivata addirittura la storica vittoria del proprio girone a cui è seguito l’accesso ai playoff nazionali, ora però il testimone passa ad Andrea Lazzari. "L’anno della promozione e quello successivo con mister Clementi sono stati eccezionali, forse irripetibili. Logicamente negli anni a seguire le aspettative della piazza sono aumentate su tutti i fronti - prosegue Brunetti -. Oggi però, oltre al ricordo splendido, rimane la consapevolezza che Senigallia può contare su un bacino di giocatori estremamente valido. I talenti ci sono, ma bisogna investire su di loro, avere il coraggio di puntare su ragazzi del territorio - precisa mister Brunetti -. È chiaro che giocatori under con il potenziale di Kerjota o Scheffer vanno immediatamente presi, ma non tutti coloro che vengono da fuori sono eccezionali, perciò auguro alla Vigor di continuare ad avere il coraggio di credere nel proprio vivaio".

A tal proposito la società rossoblu conferma Xhaferr Beu, terzino classe 2006 ormai al terzo anno in maglia vigorina. Dopo una stagione d’esordio straripante, lo scorso anno è stato un po’ discontinuo, ma la stoffa non manca.

Nicolò Scocchera