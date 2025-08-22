Vigor, subito una tegola per Magi. Che deve aspettare anche Alonzi alle prese con la tendinite. Parrinello, l’infortunio preoccupa: "Non riusciva neanche a camminare»

L’infortunio di Parrinello sembra più serio del previsto. Si teme un lungo stop per l’esterno francese che nel riscaldamento della gara contro i Portuali, ha subito un brutto infortunio muscolare all’adduttore che potrebbe tenerlo fuori dai giochi a lungo. "Non riusciva a camminare, sicuramente non promette bene questo guaio muscolare - spiega Roberto Moroni, ds della Vigor -. Al momento non può neppure sostenere degli esami, è necessario attendere qualche giorno prima di conoscere il verdetto". Parrinello è l’infortunio più serio al momento. Un guaio non da poco trattandosi di un over, ma anche altri sono alle prese con degli acciacchi. L’allenamento congiunto contro i "Dockers" è la prova più evidente visto che Alonzi, Tonelli e Shkambaj sono rimasti in panchina. Anche Magi Galluzzi non è al meglio, contro i Portuali è uscito nella ripresa a pochi minuti dal suo ingresso in campo, ma le sue condizioni non preoccupano. "Alonzi e Shkambaj sono alle prese con una tendinite, si sono sempre allenati, ci tengo a precisarlo, ma non sono stati mandati in campo per motivi precauzionali - continua Moroni -. Tonelli ha avuto un piccolo problema al tendine di Achille, voleva scendere in campo, ma anche in questo caso abbiamo preferito preservarlo". Ai tifosi preoccupa invece l’assenza di un centravanti. Pesaresi è una garanzia, ma serve un supporto maggiore. Anche su questo punto però Roberto Moroni tranquillizza la piazza. "Alonzi sta bene, purtroppo questo contrattempo della tendinite impone massima prudenza - spiega -. È sereno, con noi sta bene, spero di vederlo al top nel mese di ottobre. La Vigor non è affatto scoperta: oltre ad Alonzi e al capitano abbiamo Braconi che può tranquillamente giocare al centro dell’attacco".

Nicolò Scocchera