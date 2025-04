Vincenzo Guerini riceve il Ciriachino d’oro e parla del campionato dell'Ancona

Ha parlato di campionato, di squadra e di società, Vincenzo Guerini che è stato ospite di VeraTv e del programma Dorici condotto in studio da Mauro Anconetani. Come sempre tagliente e diretto, il presidente onorario biancorosso responsabile dell’area tecnica, che recentemente è stato scelto dall’amministrazione comunale per ricevere il Ciriachino d’oro, la più alta delle benemerenze della città. "So cosa significa il Ciriachino d’oro – ha detto un Guerini visibilmente emozionato – e sono davvero onoratissimo, un premio inaspettato, spero di essere stato finora all’altezza e spero di poter regalare ancora qualche soddisfazione agli anconetani".

Sul campionato: "Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, tutte le squadre hanno da recriminare, tutte si aggrappano a qualcosa, ma la realtà dei fatti è questa. Siamo stati molto chiari all’inizio della stagione, dicendo che sarebbe stato un anno molto particolare e che avremmo dovuto solo farci onore. E a parte qualche circostanza ci siamo riusciti, ma in mezzo a tante difficoltà. Niente rimpianti, come gruppo tecnico quello che avevamo promesso lo abbiamo mantenuto. Ma complessivamente certo, l’Ancona deve fare di più. E’ una città molto attaccata alla propria squadra, e anche se non va moltissimo allo stadio, però nei bar si parla dell’Ancona, significa che ci tiene".

Sulla vicenda degli stipendi, la protesta dei calciatori e l’attesa della risposta della società, Guerini ha detto anche: "Bisogna capirli, questi non sono calciatori di serie A, per loro lo stipendio è importante, non sono capricci. Per quanto riguarda la società aspettiamo la risposta, c’è tempo, siamo stati molto chiari. Certo, mi sarebbe piaciuto sapere dalla società stessa che stanno pensando a una controproposta, invece di leggerlo sui giornali".

g.p.