Sirene arabe per Vinicius: pronto un quinquiennale da 200 milioni all'anno

Madrid, 13 febbraio 2025 – Quanto durerà ancora la storia d'amore tra Vinicius Jr e il Real Madrid? Il brasiliano fa parte dei blancos dal luglio del 2018, ma le cose potrebbero presto cambiare. Nonostante sia un giocatore chiave dello scacchiere tattico di Ancelotti, con ben trenta partite giocate in stagione, oltre che un simbolo della squadra, l'ala brasiliana potrebbe presto abbandonare la Spagna in vista di una nuova avventura. Non basta la 7 di Ronaldo e l'amore di tutto il popolo del popolo blancos, che l'ha difeso e supportato anche nel periodo difficile seguente alla consegna del Pallone d'oro a Rodri, dove il brasiliano è stato sconfitto proprio nel ballottaggio finale. L'offerta che giunge dall'Arabia è faraonica: si parla di un contratto quinquennale da 200 milioni di euro netti a stagione, ossia un miliardo per tutto il soggiorno nella Saudi Pro League. L'obiettivo dei rappresentanti della massima serie araba è quello di proseguire quanto iniziato nel 2023 con l'approdo di Cristiano Ronaldo, assicurandosi un degno erede del portoghese come rappresentante di punta della Saudi Pro League. Ancora non è noto il club che acquisterebbe il fuoriclasse brasiliano: nell'incontro che si è svolto a Praga, infatti, erano presenti i rappresentanti del numero 7 del Real Madrid e le alte cariche del campionato arabo. La pista è chiaramente da monitorare, e il brasiliano non sarebbe l'unico che verrebbe ricoperto di denaro. Per acquistarlo, dall'Arabia sarebbero pronti ad offrire ben 300 milioni al Real Madrid, una cifra difficilissima da rifiutare, che renderebbe Vinicius Jr il giocatore più pagato della storia del calcio, in quanto supererebbe il connazionale Neymar che nell'estate del 2017 passò dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro. Per ora il brasiliano attende e rimane concentrato sul Real Madrid, che ieri ha superato il Manchester City per 3-2 all'Etihad Stadium nell'andata dei playoff di Champions League, con Vinicius che si è reso protagonista con l'assist per il gol decisivo di Bellingham. I blancos saranno nuovamente impegnati sabato alle 16:15 in trasferta contro l'Osasuna, con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica della Liga davanti all'Atletico Madrid e al Barcellona, che giocheranno entrambe in casa rispettivamente contro il Celta Vigo e il Rayo Vallecano. Successivamente, Vinicius e compagni dovranno pensare ancora alla Champions League, con la gara di ritorno contro il Manchester City che andrà in scena mercoledì 19 febbraio al Bernabeu. Per il momento, del futuro del brasiliano non si sa ancora nulla, ma la pista che lo porterebbe in Arabia è decisamente da monitorare, e potrebbe accendersi da un momento all'altro.