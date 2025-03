Vinicius sull’assenza alla cerimonia del Pallone d'oro: “Il Real mi ha detto di non andare”

Madrid, 3 marzo 2025 – Nonostante siano passati quasi quattro mesi dall'assegnazione del premio, quello del Pallone d'oro del 2024 continua a essere un argomento centrale nel mondo del calcio. Nel novembre dello scorso anno fu Rodri a vincere il trofeo davanti a Vinicius con soli 41 punti di vantaggio: 1170 lo spagnolo e 1129 il brasiliano del Real, con Bellingham che completava il podio. Nonostante fosse il favorito per la vittoria finale, alla fine fu il giocatore del Manchester City a sollevare il premio al cielo, con Vinicius che scoprì l'esito finale appena qualche ora prima della premiazione. La cerimonia, che si tenne al Theatre du Chatelet, fu decisamente particolare, dato che non era presente nessun tesserato del Real Madrid. Oltre il Pallone d'oro, infatti, vennero premiati anche Ancelotti come miglior allenatore e i blancos come miglior squadra dell'anno appena trascorso, ma né il tecnico italiano e nessun rappresentante del Real ritirarono i premi. Il gesto di boicottare la premiazione da parte del club spagnolo fu tutt'altro che apprezzata dalla stampa, con l'Equipe che criticò fortemente la decisione dei blancos di non presentarsi alla cerimonia. Dopo più di tre mesi, Vinicius è tornato sull'argomento nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro l'Atletico Madrid, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla domanda sul perché non si fosse presentato alla cerimonia di premiazione, il brasiliano ha detto che ha seguito le richieste della società, ovvero di non andare al Theatre du Chatelet. Inoltre, il numero 7 ha parlato anche del suo futuro, allontanando per quanto possibile i rumors su un suo possibile approdo in Arabia. Nelle scorse settimane, infatti, il brasiliano è stato al centro dei discorsi di mercato, in quanto dall'Arabia si è parlato di un'offerta faraonica da circa 200 milioni di euro a stagione. Vinicius, ha tranquillizzato tutti evidenziando come il suo contratto come i blancos sia ancora lungo (la scadenza è datata 2027) e raccontando come il suo obiettivo sia quello di estenderlo il prima possibile. Domani sera, alle 21, ci sarà il primo atto della doppia sfida tra il Real e l'Atletico Madrid, uno degli scontri più avvincenti di questi ottavi di finale di Champions League. La prima gara si giocherà al Bernabeu e sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252, oltre che in streaming su Sky GO e Now.