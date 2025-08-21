Violenza ultras, annullata Independiente-Universidad de Chile in Argentina

Buenos Aires, 21 agosto – Una notte di follia, con la rivalità sportiva che tracima in uno scenario di violenza sugli spalti. Il calcio sudamericano torna a far parlare di sé per fatti che purtroppo eludono dalla mera cronaca sportiva. La gara di ritorno degli ottavi della Copa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile non si è conclusa a causa degli scontri tra le due tifoserie. Allo stadio Libertadores de America, casa dell’Independiente e situato nel quartiere di Avellaneda a Buenos Aires, si ripartiva dall’1-0 per i cileni della gara di andata. Il primo tempo della sfida si era concluso sull’1-1 con la formazione argentina che aveva pareggiato attorno alla mezz’ora con il gol di Santiago Montiel. Da lì in avanti, però, non c’è più stata partita. A quanto risulta dalle ricostruzioni dell’accaduto, i tifosi ospiti all’intervallo avrebbero bruciato una serie di oggetti lanciandoli poi dal proprio settore verso la tribuna inferiore occupata dai tifosi argentini. Immediata la reazione violenta da parte degli supporter di casa che hanno invaso il settore occupato dai rivali cileni. Alcuni tifosi argentini, terrorizzati, hanno cercato riparo sul terreno di gioco. Il direttore di gara, l'uruguaiano Gustavo Tejera, ha dapprima sospeso la gara, permettendo agli altoparlanti dello stadio di diffondere il messaggio che intimava ai tifosi ospiti di sgomberare l’impianto. Ma quanto stava avvenendo ha costretto poi l’arbitro ad annullare definitivamente la gara ad inizio ripresa. Gli scontri non si sono comunque placati, anzi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine con più di 650 agenti di polizia coinvolti, ma che non sono riusciti ad arginare la catastrofe. Dalle prime stime, diffuse dal quotidiano argentino Clarin, si parla di diversi feriti, 10 dei quali in gravi condizioni, e di 90 arresti complessivi. La reazione aspra della CONMEBOL non si è fatta attendere. Con una nota ufficiale il massimo organo calcistico sudamericano ha confermato la decisione dell’arbitro di annullare la partita, rinviando alla Commissione Disciplinare l’analisi del caso.

Ben oltre le conseguenze di natura giuridica, però, restano le immagini turpi di una serata che ha scritto l’ennesima pagina nera del calcio sudamericano.