Virgiliani ko con il Bari. Il Mantova scivola nella roulette playout

MANTOVAIl Mantova cade in casa con il Bari e scivola in zona playout. Il match al “Martelli“ sembrava destinato a un pareggio a reti bianche fino ad un errore in fase di costruzione dei virgiliani a metà ripresa che, di fatto, ha spianato la strada verso la vittoria ai Galletti. Il primo tempo si sviluppa nel segno di un sostanziale equilibrio, anche se le migliori occasioni sono degli ospiti, a cominciare dalla botta di Obaretin al 21’, respinta in modo provvidenziale dai difensori locali. Le due contendenti affidano le ambizioni alla ripresa. Tentano la via del gol Radaelli e Brignani, ma, proprio nel momento migliore, la squadra di Possanzini al 25’ perde malamente il pallone e Maggiore, ben servito al limite dell’area, trafigge Festa. Il Mantova cerca subito di rispondere e al 29’ un’insidiosa conclusione di Mensah costringe Radunovic a una difficile deviazione in angolo. Mister Possanzini cerca di spingere in avanti i suoi giocatori, ma nonostante la pressione il risultato non cambia più sino al termine e i biancorossi, che sabato dovranno affrontare un autentico spareggio-salvezza a Frosinone, sono costretti ad incassare una sconfitta che, come commenta lo stesso Possanzini nel dopo-partita cercando di guardare avanti con la giusta voglia di continuare a lottare, "fa male, ma dev’essere dimenticata in fretta".Luca Marinoni