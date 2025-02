Vis, a lezione di gioco da mister Stellone

"Se ne avessi l’opportunità rigiocherei la partita contro il Sestri Levante. In quella circostanza ho commesso un errore in uscita dove avrei potuto fare molto meglio". Queste erano le parole del portiere biancorosso Ante Vukovic in una intervista rilasciata al Resto Del Carlino al termine del girone d’andata. L’occasione di rifarsi gli ricapiterà Sabato alle ore 17,30 e davanti al proprio pubblico, quello di Sabato rappresenterà un ennesimo esame di maturità da superare a pieni voti. Per farlo nell’ allenamento di ieri Stellone ha messo alla prova i suoi ragazzi con due partite 11 contro 11 . In questo caso la squadra avversaria era composta dal gruppo della Primavera che proprio come dovrebbe fare il Sestri Levante ha lasciato il pallino del gioco a Pucciarelli e compagni. Per i vissini, le due partite da quaranta minuti di ieri sono state dunque una sorta di prova generale,una brutta copia dell’ esame che gli spetterà Sabato. Assenti Bove e Di Renzo. Il primo infatti sta recuperando dalla lesione del bicipite femorale della coscia destra rimediata contro la Ternana mentre il secondo ha svolto un allenamento anaerobico personalizzato.

Se la voce di Tonucci nella prima partita si andava ad alternare alle continue grida d’incitamento di mister Stellone, è il gol a giro da fuori area di Peixoto a prendersi la scena nella seconda gara. Risultata inoltre ottima l’intesa tra Okoro e Lari che proprio come la coppia ormai consolidata Cannavò-Neri si sono spesso cercati e trovati. Il neoacquisto Lari oltre a fornire l’assist ad Okoro è stato protagonista di un’ ottima prestazione proprio come l’altro nuovo arrivato Raychev. A quest’ ultimo, autore di una rete ed innumerevoli accelerazioni, è stato richiesto da Stellone un costante attacco alla profondità.

La prossima sarà una 27ª giornata ricca d’inside per le squadre al vertice del girone B. Infatti se la capolista Entella dovrà difendere a Legnago il primato del girone, la Ternana a Campobasso non potrà permettersi passi falsi. I liguri se la vedranno infatti contro il fanalino di coda, la formazione di Abate sarà ospitata da un Campobasso in piena zona play out. A tre punti dalla vetta, gli umbri, dopo la prova di forza nel posticipo contro l’Arezzo, vorrano continuare a dimostrare che il caos che ha coinvolto il proprio tecnico non ha intaccato la serenità del gruppo. Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Gubbio è stata risucchiata da Vis e Pescara anche la Torres di scena ad Arezzo, che è sesto.

Lorenzo Mazzanti