Vis, a Olbia la doppia vittoria dei gemelli Neri. Gian Marco: "Difendere Filippo è un dovere"

E’ una grande vittoria quella ottenuta dalla Vis a Olbia. La squadra di Banchieri ha saputo approfittare della crisi dei sardi, capitalizzando la costante pressione di avvio con una rete da goleador autentico di Nicastro, lesto a rubare il tempo alla difesa locale. Su quella rete la Vis ha costruito la sua partita, portando a casa punti pesanti. Tra le note liete anche il giovane difensore Gian Marco Neri, gemello del portiere, che è entrato mostrando buone doti e che torna sulla partita: "Siamo riusciti a creare molte occasioni tra primo e secondo tempo e alla fine ci siamo difesi molto bene, uniti, portando a casa un risultato importante, abbiamo meritato di vincere". Per lui si tratta poi di proteggere anche il gemello Filippo Neri: "Per me è uno stimolo ancora di più perché lui gioca in porta ed io lo difendo, sono anche contento se lui fa bene. Non giocavamo insieme da quando eravamo piccoli, ora abbiamo avuto questa opportunità grazie al direttore di tornare insieme. Per me è bellissimo, anche perché viviamo insieme, facciamo tutto insieme, siamo un bel gruppo. In casa si parla solo di calcio". Per Obi, uscito poco dopo essere entrato a Olbia, pare si tratti di condizione da ritrovare.

Mercato. Dopo la cessione di Nicastro alla Vis, il Pontedera si rafforza con Alessandro Lombardi, centrocampista centrale classe 2000 del Rimini, dove finora ha giocato 11 gare segnando un gol. In precedenza Lombardi aveva militato nell’Imolese, segnando 5 reti in 75 presenze, con una parentesi nella Reggina.