Vis, a Pineto il primo duro banco di prova. Stellone: "In emergenza e loro sono forti"

"Per completare definitivamente la rosa servirebbe il miracolo di riportare a Pesaro la duttilità di Federico Tavernaro". Ha dato sia un nome che un cognome all’ ultimo obiettivo di mercato vissino mister Stellone alla vigilia dell’ esordio di campionato. Poi ha aggiunto: "Quest’ anno abbiamo mantenuto un ossatura di 12,13 giocatori provenienti dalla squadra della scorsa annata alla quale abbiamo aggiunto individualità giovani ma già importanti. Le prospettive rispetto all’ inizio della scorsa stagione, dove eravamo reduci da una salvezza raggiunta all’ ultimo secondo, sono ovviamente diverse. Dopo aver battuto record su record lo scorso anno dando vita a una stagione fantastica, in questo nuovo campionato pur avendo una rosa quasi per metà nuova con il passare del tempo vogliamo diventare come quelli dell’anno scorso".

Quindi sulla Coppa Italia: "Non siamo arrivati prontissimi alla sfida contro la Sambenedettese perché avevamo diversi giocatori infortunati ed altri che non sono ancora nella condizione ottimale. Nonostante tutto ho visto comunque impegno e applicazione contro una squadra fisicamente più pronta di noi, distintasi nei duelli vinti soprattutto nella ripresa. Siamo dispiaciuti perché era un derby e volevamo proseguire il nostro cammino in Coppa Italia ma questa differenza di condizione con l’avversario nell’ arco della stagione può capitare, specialmente all’ inizio. Cambiando 11,12 giocatori è normale che ci voglia del tempo per far si che questi nuovi arrivati, in gran parte giovanissimi, assimilino i nostri concetti. Anche l’anno scorso giocatori che si sono rivelati poi molto importanti provenendo da un campionato di Primavera 2 hanno avuto bisogno del tempo per inserirsi".

Testa ora solo al Pineto: "In questa prima gara di campionato vogliamo partire bene, pur sapendo di affrontare una squadra che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno e che insieme a noi è stata la rivelazione del campionato. Il Pineto dispone infatti di un ottimo allenatore e di un forte organico. Noi arriviamo invece a questa sfida un po’ in emergenza. Oltre alle squalifiche di Nicastro e Di Paola per problemi muscolari mancheranno anche Tonucci, Ascione e Ferrari,che si allenaranno in gruppo soltanto dalla prossima settimana. Zoia inoltre starà fuori per circa un mese e Bove, a causa di un problema alla schiena, ha saltato i primi allenamenti della settimana. Speriamo dunque di poterlo almeno avere a disposizione". Tuttavia "nonostante i problemi a livello numerico abbiamo già fatto le dovute scelte per far sì di partire a Pineto con il piede giusto. Il Football Video Support, introdotto solo ora per la prima volta, riducendo il margine di errore arbitrale ci permetterà di non fare reclami nel post gara". Perché in un campionato così imprevedibile anche i dettagli faranno la differenza: "In un girone così equilibrato e ricco di sorprese come il nostro, basti pensare tutte quelle squadre che hanno sportivamente fallito lo scorso anno, noi così come le favorite Arezzo, Perugia e Ascoli dovremo pensare a raggiungere la quota salvezza il prima possibile per poi poterci concentrare, negli ultimi mesi, su altri obiettivi".

Così in campo (stadio Pavone Mariani, ore 21:15)

PINETO (4-3-3) Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Vigliotti, Pellegrino; Bruzzaniti. All. Ivan Tisci A disp.Marone, Verna, Ienco, Amadio, Gagliardi, Viero, Serbouti, Nebuloso, Iaccarino, Menna,Marrancone

VIS ( 3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso; Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Bocs; Berengo; Stabile, Jallow. All. Roberto Stellone A disp. Guarnone, Fratti, Bove, Ebano, Nina, Forte, Mariani, Franchetti, Consalvi, Giovannini,Ventre

Arbitro: Maria Marotta dalla sezione di Sapri

Lorenzo Mazzanti