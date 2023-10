Vis a Pontedera, in palio punti salvezza. Beata gioventù e over di peso a confronto

E’ una partita che per contenuti assomiglia a quella con la Recanatese, nel senso che la Vis si trova davanti una concorrete diretta per la salvezza. Cambierà probabilmente il modo di affrontarla, avendo di fronte a sé un Pontedera che per certi aspetti le assomiglia, fatta di giovani che corrono e raddoppiano, a cui piace anche il fraseggio e con over di un certo spessore. La regola degli under e il minutaggio sono un altro punto in comune tra le due contendenti che messe allo specchio promettono quantomeno una gara equilibrata dove probabilmente saranno gli episodi a pesare. Sponda Pesaro si registra una evidente crescita. La Vis macina chilometri e quando aggredisce alta toglie il fiato alle avversarie, specie se del suo rango. Bisognerà vedere cosa succede senza Valdifiori, infortunato. Il suo posto dovrebbe essere preso da Rossetti, con un Nina che scalpita. Da Pozzo potrebbe essere uno degli under assieme al positivissimo Ceccacci e a Zoia. Anche Foresta reclama spazio e negli spezzoni giocati ha detto che lui c’è. In avanti il sacrificato potrebbe essere De Vries, tra gli indiziati per sostituirlo Marcandella. Salgono le quotazioni anche di un altro under, Kemayou Merlin Nelson, che potrebbe trovare spazio all’inizio o durante la gara. Il Pontedera è al completo, se si eccettua il centrocampista Cerretti fuori da tempo. Gli attaccanti sono Ianesi e Nicastro, quest’ultimo autore di tre gol al pari di Catanese: sono loro i più pericolosi assieme a Espeche. Poi ci sono due nazionali Under 20, Ignacchiti e Angori, il primo interno e il secondo esterno a sinistra, entrambi di proprietà dell’Empoli. I toscani giocano almeno con cinque under. La squadra è in linea con i programmi che parlano chiaramente di salvezza e il club sa che ripetere il sesto posto dell’anno scorso sarà molto difficile, visto il livello del campionato. Il Pontedera bastona le concorrenti dirette in casa (2-0 al Sestri, 4-0 al Rimini) e stoppa le grandi in trasferta (pareggi con Perugia e Torres, oltre che con Recanatese e Arezzo). Tre le sconfitte: con Fermana, a Pescara con il Pineto, e in casa con il Cesena. Da due gare non subisce reti: 0-0 a Sassari e 4-0 al Rimini.

Così in campo ore 18,30 stadio Mannucci

PONTEDERA: Stancampiano, Calvani, Espeche, Guidi, Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori, Benedetti, Ianesi e Nicastro. Allenatore Canzi. A disp. Lewis, Vivoli, Galiardi, Martinelli, Pretato, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Selleri, Provenzano.

VIS : Polverino, Ceccacci, Mattioli, Tonucci, Zoia, Rossetti, Di Paola, Foresta, Da Pozzo, Marcandella, Sylla. All’.Banchieri. A disp. Mariani, Zagnoni, Rossoni, Nina, Loru, Gullu, Peixooto, De Vries, Pucciarelli, Karlsson, Kemayou Merlin Nelson

Arbitro: Rispoli di Locri