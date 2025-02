Vis Al Benelli arriva un Sestri "avvelenato"

Sarà un Sestri Levante con il coltello tra i denti quello che Sabato affronterà la Vis. Dopo la beffa sul finale subita domenica in casa contro la Pianese il tecnico Diego Longo è alla disperata ricerca di punti salvezza. Intervistato da "Il Secolo XIX-Levante" il tecnico ha infatti dichiarato: "Dispiace perché in questo ultimo periodo non siamo riusciti ad ottenere i punti che ci saremmo meritati. La classifica è severa e i giorni che mancano sono sempre meno. La situazione tuttavia può ancora essere ribaltata, mi auguro solo che ci permettano di giocarcela ad armi pari".

Nelle ultime tre settimane sono stati infatti reclamati dalla formazione ligure diversi episodi arbitrali avversi, risultati fatali poiché spesso avvenuti nei minuti finali. In questo modo il gruppo di Diego Longo, subentrato a fine Dicembre ad Andrea Scotto, dopo la vittoria all’ esordio ha collezionato soltanto due punti in sei partite. La nuova gestione tecnica, con un compatto 4-3-3, ha cercato di solidificare la fase arretrata perdendo però pericolosità in quella offensiva. La doppietta del mediano classe 2005 Manuel Rosetti, nell’ ultima giornata, non è però bastata ad evitare la beffa sul finale.

Contro la Pianese, il Sestri ha infatti incassato per la seconda giornata consecutiva un gol all’ ultimo minuto di recupero. L’assenza del proprio bomber Nicolas Parravicini in queste ultime due sconfitte è stata indubbiamente un fattore determinante. L’esperto centravanti, autore di sei gol e un assist in questa stagione, sconterà contro la Vis l’ultima delle tre giornate di squalifica e sarà sostituito dal nuovo acquisto Alessandro Piu. Ai suoi fianchi agiranno l’esperto Luca Clemenza e il classe 2005 Mert Durmush, autore di due reti nelle ultime quattro giornate. I due potrebbero però anche agire come esterni in un 4-5-1 che con Brunet, Fedele e Rosetti garantirebbe un abbondante copertura sulla mediana.

Nella Vis gli unici indisponibili saranno Di Renzo e Bove, con uno Stellone che ritroverà a sua disposizione tutta la classe e la qualità di giocatori del calibro di Di Paola,Orellana(assenti per squalifica contro il Perugia) e Nicastro. Sospinti dal proprio tifo i biancorossi proveranno a sconfiggere per la prima volta tra i professionisti la squadra ligure. Gli unici tre precedenti parlano infatti di una vittoria rossoblù e due pareggi,di cui l’ultimo nella sfida d’andata. Al Benelli arriverà un Sestri che in questa stagione ha dimostrato di potersela giocare con tutti, che nell’ arco di questo campionato non ha mai gettato la spugna arrendendosi ad imbarcate.

Lorenzo Mazzanti