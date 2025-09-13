Vis al Benelli contro un Livorno agguerrito. E ci sono i nuovi acquisti Peralta e Odjer

Sarà un Livorno con il coltello tra i denti quello che alle 17:30 si presenterà domani al Benelli. Una squadra di natura fisica ad aggressiva, molto simile per modulo e caratteristiche alla Vis, vogliosa di riscattarsi dalla brutta prestazione casalinga della scorsa settimana contro il Guidonia Montecelio. I ragazzi dell’ emergente tecnico Alessandro Formisano,accumulando già tre sconfitte nelle prime quattro apparizioni stagionali, si sono resi protagonisti di una falsa partenza e per cambiare marcia contro la Vis potranno disporre di tante forze nuove.

Saranno infatti tre le pedine in più su cui Formisano potrà far affidamento rispetto alla sconfitta per 1 a 0 contro il Guidonia. Il braccetto di difesa Davide Gentile ha smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto fermo nelle scorse due giornate e la mezz’ala Federico Marchesi, artefice dell’ unico gol in campionato degli amaranto (quello che valse la vittoria di misura all’ esordio contro la Ternana) è rientrato dalla squalifica, dovuta all’ espulsione rimediata proprio contro gli umbri. A questi due recuperi si aggiungono quelli dei due nuovi acquisti Diego Peralta e Moses Odjer, arrivato qualche giorno prima del trequartista e già subentrato nell’ultima di campionato. Dopo esser stati ufficializati soltanto ad inizio settembre i due hanno potuto in questa settimana migliorare l’intesa con i compagni e mettersi in lista per una maglia, se non dal primo minuto perlomeno a gara in corsa, contro la Vis. Entrambi saranno infatti delle pedine fondamentali per la stagione dei livornesi poiché oltre alle doti tecniche potranno mettere a disposizione anche tutta quella esperienza accumulata nelle stagioni precedenti in piazze importanti di Serie C o cadetteria. Sia l’ex Ascoli Odjer che l’ex Trento Peralta sono dunque ora pronti a ricavarsi spazio in un 3-4-2-1 amaranto che prevede ampie scelte e tanti ballottaggi in ogni zona di campo. Proprio come la Vis è una fase offensiva poco prolifica ad essere però il vero tallone d’Achille dei toscani.

Anche nell’ ultima di campionato bomber Samuel Di Carmine, nonostante la sua grande dose di esperienza accumulata negli anni anche sui campi della massima serie, è risultato un oggetto estraneo alla manovra offensiva dei suoi e capitan Federico Dionisi pur sacrificandosi molto per la squadra è stato spesso sovrasto dalla fisicità della difesa avversaria. Due lupi, Di Carmine e Dionisi, rispettivamente di 36 e 38 anni, che vogliono dimostrare a Pesaro di non aver perso il vizio del gol. Per questo motivo Stellone è intenzionato a confermare il trio difensivo della gara di Arezzo, unica nota lieta di una partita giocata in contenimento dell’ avversario.

Lorenzo Mazzanti