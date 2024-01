Vis, Banchieri: "Siamo pronti per Olbia. Nicastro e Obi alzano il livello della squadra"

La Vis gioca domani a Olbia (16,15) un importante partita per la salvezza.

Mister Simone Banchieri, allenatore della Vis Pesaro, come arrivate a questa gara?

"Ci arriviamo convinti del nostri mezzi perché ogni partita che facciamo conferma la nostra crescita, anche se ovviamente ci dispiace non avere vinto con la Spal. Ma c’è una evidente crescita di squadra e siamo convinti dei nostri mezzi. Sappiamo che è una gara molto difficile, su un campo ostico da sempre, una partita molto importante ma come dico dalle partite con Sestri e Lucca sono tutte decisive e da affrontare con l’atteggiamento giusto"

Sono arrivati Obi e Nicastro, due acquisti super...

"Sono ragazzi nuovi, è importantissimo avere due giocatori così, per la squadra, per il club, per i compagni. Con questi due giocatori, come ci siamo detti con il presidente Bosco e il direttore Menga, alziamo il livello della squadra. Devono entrare in relazione con i compagni. Certo che siamo soddisfatti del loro arrivo".

Cosa porteranno al gruppo?

"I giocatori bravi alzano il livello di tutti, devono solo avere il tempo di inserirsi: Obi è arrivato l’altro ieri, Nicastro ieri pomeriggio".

Obi già disponibile?

"Ha fatto due allenamenti, non ha i novanta minuti, ma sta bene fisicamente, e solo la sua presenze alza il livello. Vediamo quanti minuti ha disponibili"

Tonucci ce la fa?

"Non credo, il bollettino medico dice no, ma mi piace parlare dei ragazzi che ci sono. Certo, dispiace che manchino Tonucci e Valdifiori, sono ragazzi importanti. Pucciarelli può fare venti minuti. Ma abbiamo De Vries, Loru che sta crescendo a dismisura, Iervolino, Nina, Mamona e gli altri, giocatori che stanno crescendo, disponibili. Abbiamo molta fiducia in loro da sempre"

Il nuovo attaccante Molina?

"Si sta inserendo bene, ha lavorato una settimana intera, sta facendo vedere le sue qualità, ora le deve mettere a disposizione della squadra"

Cosa vi ha lasciato la gara con la Spal?

"La sensazione di avere fatto una cosa bellissima dopo tre minuti con un grande gesto tecnico di Mamona e un gran gol di Karlsson, ma anche un errore grande nel recupero. Questa è la partita, questo è il calcio ed è ovvio che il risultato bruci. Ma si deve guardare avanti e bisogna essere più attenti: tutto ci aiuta a crescere, a leggere meglio i momenti. Andiamo sempre a testa alta, giochiamo sempre per vincere"

Che gara si aspetta domani?

"Non lo so, non l’ho mai saputo in nessuna partita che ho affrontato e sono quasi vent’anni che alleno. Sarà una gara importante per la posta in palio, sia per noi che per loro, ma se sarà bloccata, difficile, sporca o pulita non lo so. Siamo pronti a tutto"

Mattioli disponibile?

"Sta bene, ha recuperato"

Cambierà il modulo?

"Per me resta tutto uguale, quattro difensori, tre centrocampisti, poi due rifinitori e una punta, oppure un trequartista e due attaccanti, cambia poco. Io non penso ai numeri ma a occupare gli spazi in modo di costruire, finalizzare e difendere in un certo modo"

Le piace più Di Paola davanti ala difesa o più avanti?

"Mi piace Di Paola"