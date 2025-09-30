Vis, Bocs in Nazionale e tanti buoni segnali

Roberts Bočs è stato convocato dalla Nazionale Under 21 della Lettonia per le gare di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 che vedranno nell’estate del 2027 in Albania e Serbia la loro fase finale. La Lettonia, inserita nel Gruppo G, affronterà il 10 ottobre la Georgia e il 14 ottobre la Grecia. Bocs è alle prima convocazione in Under 21 dopo aver accumulato 23 presenze tra Under 17 e Under 19, arricchite da 10 reti.

Intanto senza Zoia e Stellone in meno ma con tante certezze in più, la Vis progetta il primo trionfo esterno a Campobasso che, impinendosi contro Pontedera e Gubbio e spartendosi la stessa somma di punti nell’ ultima contro il Livorno, in soli otto giorni ha spiccato il volo, riuscendo a radrizzare una partenza claudicante. Ai rossoblù infatti le prime quattro giornate di campionato avevano riservato più bocconi amari che dolci, con due sconfitte, un pareggio e una vittoria che evidenziavano alcune lacune soprattutto in fase difensiva. Sette gol subiti in quattro partite sono apparsi troppi anche per mister Zauri che dal quel momento ha chiuso la porta con il lucchetto. I zero gol subiti nelle ultime tre non spaventano però Di Paola e compagni apparsi in crescita, anche dal punto di vista fisico, nell’ ultima contro il Gubbio. Aver dominato in parità numerica un avversario del calibro degli umbri per poi ben conterli in una ripresa quasi interamente giocata in inferiorità può infatti lasciare ben sperare Stellone in vista del futuro. Un mister, quello biancorosso, che nell’ultima di campionato ha ricevuto risposte positive un po’ da tutti. Stabile alla sua seconda rete stagionale ha confermato di avere con il gol un ottimo rapporto, Pucciarelli, in difficoltà a Forlì, è tornato a regnare la mediana facendo alzare il baricentro vissino di qualche decina di metri. Poco importa quindi a Stellone se per la prima volta in stagione dovrà passare il testimone della guida in campo al suo fidato vice Gennari, talismano portafortuna nella scorsa stagione, o se Zoia dovrà dare forfait, questa volta per motivi disciplinari, a una stagione dal ibretto delle assenze già ben fornito.

La consapevolezza del mister biancorosso è quella di avere in mano una squadra che crescendo di condizione ha finalmente iniziato ad ingranare e che ora a suon di aggressività e compattezza può mettere in crisi chiunque. Una Vis, quella vista sabato al Benelli, che ha trovato nell’ esperienza e affidabilità di Tonucci e Beghetto due profili pronti a salire in cattedra quando la palla scotta e nella ritrovata vivacità di Tavernaro e Di Paola due pedine utili per far scacco al re, oltre che di Paganini e Pucciarelli. Sabato alle 17:30 contro il Campobasso, la Vis vuol tornare a far notizia in un campionato che ha fin qui riservato ad altre compagini le principali copertine di questo girone.

Lorenzo Mazzanti