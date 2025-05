Vis, campionato strepitoso: Pescara merita la semifinale

Pucciarelli, campionato della Vis strepitoso, è passata la squadra miogliore o secondo lei c’è qualcjhe rammarico?

"Il Pescara vincendo entrambe le gare ha dimostrato che si merita di andare in semifinale. Il rammarico da parte nostra rimane comunque soprattutto per la partita di andata, dove ci trovavamo sopra di due gol. Magari avremmo potuto sfruttare meglio quel vantaggio ma è comunque giusto dare i meriti anche all’ avversario. Pur essendo dispiaciuti per esserci bloccati proprio sul più bello, siamo consapevoli di aver fatto un grande cammino e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ci aspettavamo un altro tipo di annata"

Quando avete assunto la consapevolezza di potervela giocare alla pari con tutte anche nei playoff?

"Con i tanti risultati utili consecutivi di inizio stagione ci siamo resi conto di essere all’ altezza anche delle squadre più blasonate. Essendo già salvi a gennaio, abbiamo assunto fin da subito la consapevolezza che avremmo partecipato ai playoff. Il momento di flessione successivo è stato una conseguenza naturale. A fine campionato eravamo arrivati un po’ corti di energie ma siamo riusciti a riprenderci in questa ultima fase di stagione. Dobbiamo essere orgogliosi, al primo anno di playoff di essere arrivati tra le prime otto. Essendo circondati da squadre più attrezzate di noi era anche difficile poter chiedere di più".

Come ha motivato l’arbitro l’annullamento del gol nel primo tempo?

"Nonostante il tocco di mano sia stato fortuito, il regolamento prevede l’annullamento del gol poiché è stato in prossimità della rete. L’annullamento del gol per tocco di mano, che ha seguito quello con la coscia, dimostra come la Vis ha provato in tutti i modi a riaprire la gara. Sono veramente contento della partita da noi disputata. Dopo venti secondi dall’ inizio della ripresa abbiamo avuto un’ altra grossa occasione. Oltre a queste abbiamo avuto tante altre opportunità per segnare proprio come il gol (di Tavernaro ndr) annullato per fuorigioco".

Che effetto ti ha fatto vedere l’Adriatico con oltre dodicimila persone?

"È stato bellissimo. Questo stadio mi fece molta impressione anche quando da giovanissimo ero venuto a giocarci con l’Empoli. Ho giocato al Pescara quando c’era il Covid e non ho mai potuto vivere questa atmosfera magnifica. Questo calore può fare la differenza anche in semifinale. A Pescara mi sono trovato benissimo, l’ho sempre seguito anche negli anni successivi. È un club che si merita categorie superiori. È giusto che queste grandi piazze riescano ad emergere. Spero che sia promosso il Pescara così da poter dire di essere stati eliminati dalla squadra più forte dei playoff"

Con che maglia ti vedi l’anno prossimo?

"Ancora non so nulla poiché non ho parlato con la società. Tuttavia ho ancora un altro anno di contratto e mi sento bene fisicamente. Spero di poter continuare a giocare ancora a lungo".

Giudice. Una giornata a Nicastro e Di Paola (Vis), Armini (Crotone), Caferri (Giana), Ferrari (Vicenza). Ammende: Pescara 700 euro, Crotone 300, Cerignola 200.

Lorenzo Mazzanti